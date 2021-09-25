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İstanbul Boğazı Yeniköy önünde Türk ve Rus gemisi çarpıştı!

İstanbul Boğazı Yeniköy önünde Türk ve Rus gemisi çarpıştı!

İstanbul'un Yeniköy önlerinde Türk ve Rus iki gemi çarpıştı. Kocaeli'nden Ereğli'ye giden Türk gemisi ile, Gemlik'ten Rusya'ya giden gemi çarpıştı.

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 Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."

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