BIST 10.467
DOLAR 41,98
EURO 48,75
ALTIN 5.613,04
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan yeni para duyurusu: Bugünden itibaren tedavüle çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'ndan yeni para duyurusu: Bugünden itibaren tedavüle çıktı

E9 Emisyon Grubu 7. tertip 20 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi. Duyuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan geldi. 7. tertip 20 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde düzenlendiği bildirildi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 7. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılması duyurusunu yayımladı.

Duyuruda, 1211 sayılı Kanun’un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 7. tertip 20 TL banknotların 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

FARKI NE OLACAK?

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 20 TL banknotlara kıyasla, 7. tertip 20 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." ifadeleri kullanıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'de il sayısı 100 oluyor! İl olacak ilçeler belli oldu plakalar da hazır
Foto Galeri Türkiye'de il sayısı 100 oluyor! İl olacak ilçeler belli oldu plakalar da hazır Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel Erdoğan için "yargılayacağız" dedi Ömer Çelik'ten "siyasi itiraf" yanıtı
Özgür Özel Erdoğan için "yargılayacağız" dedi Ömer Çelik'ten "siyasi itiraf" yanıtı
Trump'tan Putin ile görüşme açıklaması: Boşuna zaman harcamak istemiyorum
Trump'tan Putin ile görüşme açıklaması: Boşuna zaman harcamak istemiyorum
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 52 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 52 düzensiz göçmen yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru! Tam 49 gol...
Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru! Tam 49 gol...
Meclis’ten Irak ve Suriye tezkeresine onay
Meclis’ten Irak ve Suriye tezkeresine onay
Beşiktaş son saniye üçlüğüyle Ratiopharm Ulm'u yendi
Beşiktaş son saniye üçlüğüyle Ratiopharm Ulm'u yendi
Galatasaray evinde Würzburg'u devirdi
Galatasaray evinde Würzburg'u devirdi
Dayı ve yeğen arasında bıçaklı kavga!
Dayı ve yeğen arasında bıçaklı kavga!
Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesi için flaş açıklama
Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesi için flaş açıklama
200'ün üzerinde İBB çalışanı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı
200'ün üzerinde İBB çalışanı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı
Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'e tepki: Milletin iradesine uzanan hiçbir el başaramadı
Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'e tepki: Milletin iradesine uzanan hiçbir el başaramadı