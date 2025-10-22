BIST 10.467
Trump'tan Putin ile görüşme açıklaması: Boşuna zaman harcamak istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olası görüşmesinin ertelenmesi konusunda "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima ederek, "Henüz bir karar vermedik." dedi.

