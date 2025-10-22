Özgür Özel Erdoğan için "yargılayacağız" dedi Ömer Çelik'ten "siyasi itiraf" yanıtı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özğür Özel'e yanıt verdi. Çelik, "Özgür Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu." dedi.

Abone ol

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan ve CHP'li belediye başkanlarına rüşvet suçlamalarının yer aldığı iddianame üzerinden iktidara yüklenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları polemik konusu oldu.

Partisinin grup toplantısında Özel'in "Dünkü iftiraname çöp olmuştur. Gelecekte de yargılanmayacağız. Sizi yargılayacağız. Yazıklar olsun iftiralarınıza. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun iftiralarının hepsine. Hadi bakalım." sözlerine yanıt gecikmedi.

"Yeni bir 'Yassıada çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'e tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'sizi yargılayacağız' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. 'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.