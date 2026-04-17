Merkez Bankası anketi 'umutsuz' çıktı! Ekonomistlerin enflasyon ve döviz tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon ve döviz kuru beklentilerinde yukarı yönlü güncellemeye işaret etti. Reel ve finansal sektörden 70 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan ankette, cari yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre arttı.

Merkez Bankası anketine göre katılımcıların 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 25,38’den yüzde 27,53’e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 22,17’den yüzde 23,39’a, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,30’dan yüzde 18,02’ye çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
12 ay sonrası enflasyon beklentilerine ilişkin dağılım incelendiğinde, katılımcıların önemli kısmının beklentilerini yüzde 22,00–24,99 aralığında yoğunlaştırdığı görüldü. 24 ay sonrası beklentilerde ise ağırlık yüzde 16,00–19,99 bandında toplandı.

FAİZ BEKLENTİLERİ SABİT KALDI
Katılımcıların BİST repo ve ters repo piyasasında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40,00 seviyesinde değişmedi. TCMB’nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi ise yüzde 37,75 olarak kaydedildi.

Ankette döviz kuru beklentilerinde de artış görüldü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 50,97 TL’den 51,23 TL’ye yükselirken, 12 ay sonrası beklenti 52,70 TL’den 53,62 TL’ye çıktı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNDE GERİLEME
GSYH büyüme beklentilerinde ise aşağı yönlü güncelleme dikkat çekti. 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,8’den yüzde 3,5’e gerilerken, 2027 yılı için beklenti yüzde 4,3’ten yüzde 4,1’e indi.

Katılımcıların cari işlemler dengesi beklentisi cari yıl için eksi 44,3 milyar dolar, gelecek yıl için ise eksi 39,8 milyar dolar olarak açık vermeye devam etti.

Engellilere özel ÖTV’siz araçlar! 2026 düzenlemesi ve alınabilecek modeller
Foto Galeri Engellilere özel ÖTV’siz araçlar! 2026 düzenlemesi ve alınabilecek modeller Galeriye Gözat
MİT'ten siber suç şebekesine yönelik operasyon! 12 şüpheli yakalandı
MİT'ten siber suç şebekesine yönelik operasyon! 12 şüpheli yakalandı
İran'dan ABD-İsrail'e uyarı! "Saldırgan ve suç teşkil eden..."
İran'dan ABD-İsrail'e uyarı! "Saldırgan ve suç teşkil eden..."
Rekabet Kurulu'ndan MEDIAMARKT'a 330,3 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan MEDIAMARKT'a 330,3 milyon lira ceza
Saldırı sonrası dizi senaristinden kanal yöneticileriyle ilgili çarpıcı açıklamalar
Saldırı sonrası dizi senaristinden kanal yöneticileriyle ilgili çarpıcı açıklamalar
14 yaşındaki katil, saldırıdan önce canlı yayında şarjör doldurmuş! O görüntüler...
14 yaşındaki katil, saldırıdan önce canlı yayında şarjör doldurmuş! O görüntüler...
Okul katliamcısı İsa Aras'ın poligon görüntüleri çıktı! Baba Uğur Mersinli'nin şok dosyası
Okul katliamcısı İsa Aras'ın poligon görüntüleri çıktı! Baba Uğur Mersinli'nin şok dosyası
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de
Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı vücut dengesini altüst ediyor
Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı vücut dengesini altüst ediyor
Eski polisten Gülistan Doku cinayeti itirafı! Delilleri karartmış
Eski polisten Gülistan Doku cinayeti itirafı! Delilleri karartmış
Derbi öncesi kritik viraj! Fenerbahçe Rizespor'u ağırlayacak: 7 isim kart sınırında
Derbi öncesi kritik viraj! Fenerbahçe Rizespor'u ağırlayacak: 7 isim kart sınırında
Bedelli askerlikte yeni tutar belli oldu! Resmi Gazete’de
Bedelli askerlikte yeni tutar belli oldu! Resmi Gazete’de