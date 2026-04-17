BIST 14.260
DOLAR 44,86
EURO 52,91
ALTIN 6.909,22
HABER /  EKONOMİ

Rekabet Kurulu'ndan MEDIAMARKT'a 330,3 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketine (MEDIAMARKT) 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Abone ol

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ve MEDIAMARKT arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, topla-dağıt karteli niteliği sergileyen anlaşma ve/veya uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle söz konusu kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle MEDIAMARKT'a 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
