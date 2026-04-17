BIST 14.260
DOLAR 44,86
EURO 52,91
ALTIN 6.909,22
HABER /  MEDYA

Saldırı sonrası dizi senaristinden kanal yöneticileriyle ilgili çarpıcı açıklamalar

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası televizyonlardaki mafya dizileri tartışılıyor. Senarist Ayhan Sonyürek "Genel olarak kanal yöneticileri ve yapımcılar, daha önce reyting almış yapımların benzerlerini ister. Bazen siz bir hikâye sunduğunuzda yeterince sert bulunmayarak kanallarca kabul edilmez, senarist de otosansür uygulayarak daha sert metinler yazmaya başlayabilir." dedi.

Abone ol

Son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan iki okul saldırısı Türkiye’yi sarstı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9'u öğrenci 1'i öğretmen 10 kişi hayatını kaybetti.

Kahreden olay sonrası Türkiye'de şiddet vakalarının nedenleri yeniden gündem oldu. Mafya dizileri ve karizmatik gösterilen örgüt liderleri şiddeti normalleştirmekle eleştiriliyor.

Dizilerin tutulmasını sağlayan perde arkasındaki senaristler, son saldırı sonrası mercek altına alındı. Türkiye gazetesinden Murat Öztekin, tartışmaların odağındaki senaristlerle konuştu.

Reytingleri belirleyen seyirci de kilit bir yerde duruyor

Senaryo ve karakter tercihleri ise bu noktada önemli görülüyor. Ancak yapımlardaki şiddet sahneleri sadece senaristlerin tercihi olmayabilir. Yapımcı, platform ve TV kanalı yöneticilerinin de eser senaryolarına tesir ettiği biliniyor. Reytingleri belirleyen seyirci de kilit bir yerde duruyor.

Çukur” gibi dizilerin senaryosuna imza atan Gökhan Horzum “Dizilerin şiddeti artırdığına dair yapılan yorumlara katılmıyorum. Daha fazlasını söylemeyi tercih etmem” demekle yetiniyor.

"İyi kahramana şiddet uygulandığında, seyirci şiddetin karşısında yer alır"

Ancak senarist Ayhan Sonyürek “Eğer yapımlardaki kahraman şiddet uygularsa, seyirci de onunla özdeşleşerek şiddete yönelebilir. Kişilerin adaleti kendi başına tesis etmesine dair bilinç altına mesajlar gidiyor olabilir. Ancak bu durumdan herkes değil, şiddete meyilli olan insanlar etkilenir. Buna rağmen şiddet sahnesine yer vermek, her zaman onu savunmak anlamına da gelmez. İyi kahramana şiddet uygulandığında, seyirci şiddetin karşısında yer alır. Mesela biz Cüneyt Arkın filmlerini izlerken Bizanslılar ona zarar verdiğinde şiddette özenmedik. Senarist seyircinin kimle özdeşleşeceğini bilir ve duruma karar verir” görüşünü paylaşıyor.

"Genel olarak kanal yöneticileri ve yapımcılar, daha önce reyting almış yapımların benzerlerini ister"

Sonyürek “Genel olarak kanal yöneticileri ve yapımcılar, daha önce reyting almış yapımların benzerlerini ister. Bazen siz bir hikâye sunduğunuzda yeterince sert bulunmayarak kanallarca kabul edilmez, senarist de otosansür uygulayarak daha sert metinler yazmaya başlayabilir. Ancak bunun bir ucunda seyirci de var. Bir işin çok seyredilmesi benzerlerinin de önünü açar” diyor.

ÖNCEKİ HABERLER
