İran'dan ABD-İsrail'e uyarı! "Saldırgan ve suç teşkil eden..."

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in ateşkesi ihlal edecek her türlü saldırganlığına "yıkıcı" karşılık vereceğini duyurdu.

Abone ol

Devrim Muhafızları Ordusu, "Ordu Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

ABD-İsrail'in ateşkesi ihlal edecek girişimlerine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Ordu ve Devrim Muhafızları Ordusu, düşmanların her türlü saldırgan ve suç teşkil eden eylemine güçlü şekilde karşılık vermeye hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin 4 Mart'ta uluslararası sularda batırdığı "Dena" gemisinde hayatını kaybedenlerin intikamının da alınacağı kaydedildi.