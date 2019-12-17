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Meral Akşener'den Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak teklif! Esad'la görüşüp...

TÜRKİYE 'de yaşayan 3 milyondan fazla Suriyelinin geleceği belirsiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bomba bir teklif geldi. Suriyeliler konusundaki planını açıklayan Akşener, Şam hükümeti ile ortaklaşa kurulacak komisyonla sürecin hızlandırılacağını savundu.

Akşener, partisince Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı’na katılarak, sonuç bildirgesini açıkladı. Akşener, çalıştayın en önemli çıktısının, 3 aşamadan oluşan ‘Geri Dönüş Planı’ olduğunu söyledi.

Şam hükümeti ile ortaklaşa...

Hazırlık aşamasının tamamlanıp, geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili durumun kontrol altına alınmasından sonra planın ikinci aşamasıyla eve dönüş sürecini başlatacaklarını belirten Akşener, şunları söyledi: “İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geri dönüş sürecine paydaş olabilecek kamu kurum ve kuruluşları ile eş güdüm sağlanarak, ‘Geri Dönüş Strateji ve Eylem Planı’ ivedilikle hazırlanacak. Şam hükümeti ile ortaklaşa kurulacak bir komisyon aracılığıyla geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye’ye göç etmeden önce yaşadıkları evlerine, köy, kasaba veya şehirlere geri dönmeleri için uygun şartlar oluşturulacak. Ülkemizde herhangi bir kaydı olmayan Suriyeliler için 3 aşamalı ‘Sınır Dışı Prosedürü’ hazırlanacak.”

Geri dönüşler acilen başlatılmalı

Planın üçüncü ve son aşamasında ise geçici koruma altındaki Suriyelilerin geri dönüş sürecinin kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için atılacak tamamlayıcı nitelikteki adımlara odaklanacaklarını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti: “İyi Parti olarak herkesin kendi vatanında mutlu olduğuna inanıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak, hem geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor. Sizlere kısaca aktardığım, önümüzdeki süreçte daha da detaylandıracağımız ‘Geri Dönüş Planı’ ile İyi Parti iktidarında bunu en doğru, sürdürülebilir ve kalıcı bir biçimde gerçekleştireceğiz.”

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