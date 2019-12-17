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Marcelo Guedes Lyon'dan ayrılmak istiyor

Marcelo, Leipzig maçında taraftarların açtığı çirkin pankart yüzünden Lyon'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında taraftarların açtığı skandal pankartın ardından Marcelo ve taraftarlar arasında tartışma yaşanmış, hafta sonu oynanan Rennes maçında da Marcelo'nun ailesine hakaret edilmişti.

Bu yaşananların ardından Lyon'un sportif direktörü Juninho, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

'Marcelo ayrılmak istiyor'
Juninho, 'Marcelo ayrılmak istiyor ama daha 18 ay sözleşmesi var. Marcelo deneyimli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezon 11 oynayan bir futbolcuydu. Bu sezon yedek kaldı ama bize tek sorun bile çıkarmadı' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, eski futbolcusu Marcelo'yu kadrosuna katmak için harekete geçebilir.

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