Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı Pana Film'e haciz! X-Ray'i bile aldılar

Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı Necati Şaşmaz’ın kardeşi Tayyar Raci Şaşmaz'ın sahip olduğu Pana Film'e haciz geldi. Pana Film'de 2 kamyon eşyaya el konuldu. X-Ray cihazını bile aldılar.

Kurtlar Vadisi başta olmak üzere popüler birçok dizi ve filmin yapımcılığını üstlenen Pana Film’de dün haciz işlemi yapıldı. Haczi, Pana Film’in sahibi Necati Şaşmaz’ın kardeşi Tayyar Raci Şaşmaz'a ait inşaat şirketinden 7.2 milyon lira alacaklı olan bir faktoring firması yaptı. 10 saat süren işlem sonrası şirket merkezinde bulunan 2 kamyon eşya haczedilerek yeddi emin deposuna götürüldü.

Hürriyet'in haberine göre Kadıköy Fikirtepe’de yarım kalan konut projeleri nedeni ile sıkıntılı bir süreç yaşayan Pana Konut AŞ’den alacaklı olan firmalar Pana Film’e yöneldi. Bir faktoring firması Pana Film Sinema Televizyon Prodüksiyon San. ve Tic AŞ ile Pana Konut AŞ ve Selimoğlu Yapı AŞ arasında organik bağ bulunduğu iddiası ile haciz kararı aldı. Pana Film avukatları, yapılan takibin iptali için icra hukuk mahkemesine başvurdu.

Hacze devam kararı

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 16. İcra Hukuk Mahkemesi, başvuruyu geri çevirdi takibin devamına karar verdi. 11 Aralık tarihli bu karar sonrası alacaklı faktoring şirketi avukatları dün Pana Film’in Üsküdar’daki merkezine haciz memurları ve polis eşliğinde gitti.

Haciz işlemi 10 saat sürdü

Yürütülen görüşmeler sonrası haciz işlemine başlandı. Şirket merkezinde, kilitli olan kapılar çilingir çağrılarak açtırıldı. Dün saat 12.40’ta başlayan haciz işlemi akşam saat 23.00’e kadar sürdü. İki kamyona yüklenen eşyalar bir yeddi emin deposuna götürüldü. 11 sayfalık haciz tutanağına göre, haczedilen eşyalar arasında, televizyon, bilgisayar, ses sistemleri, fotokopi makineleri yanı sıra x-ray cihazı da yer aldı.