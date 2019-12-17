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Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, devre arası kampını 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, bu süreçte iki tane de hazırlık maçı oynayacak. 

Beşiktaş'ta devre arası kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirecek. Beşiktaş, burada iki de hazırlık maçı oynayacak. 

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Macaristan 1. Lig ekibi Mezökövesd, 10 Ocak Cuma günü de 16.30'da TFF 1. Lig takımlarından Altınordu ile karşılaşacak. 

Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek. 

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