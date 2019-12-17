Doğa Koleji satış açıklaması yalan çıktı yeni bir duyuru yayınlandı

Doğa Koleji'nin satışına ilişkin pazartesi günü mesai bitimine kadar açıklama yapılması bekleniyordu. Günlerdir süren kriz durumu devam etmiş ve yeni açıklama bir türlü gelmemişti. Sosyal medyaya düşen bir açıklama ise velileri heyecanlandırdı.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu cuma günü yaptığı açıklamada "Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" demişti.

Dün gecenin ilerleyen saatlerinde ise basına yansıyan ve Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu imzalı bir açıklama sosyal medyada hızla yayıldı. Açıklamada 23 Aralık 2019 pazartesi günü satışın duyurulacağı bilgisi vardı. Herkes bunun yeni bir açıklama olduğunu düşündü ama işin aslının böyle olmadığı anlaşıldı. Zira medyada dolaşan bu açıklama metninin sahte olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine Doğa Koleji yeni bir açıklama yaparak sosyal medyada dolaşan bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ve resmi hesap dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. İşte Doğa Koleji'nden yapılan o son bilgilendirme;