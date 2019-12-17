Kamu atamalarında güvenlik soruşturması hakkında flaş gelişme!

Anayasa Mahkemesi'nin memuriyete girişte yapılan güvenlik soruşturması uygulamasını iptal etmesinin ardından memur olmak isteyen herkes 'Güvenlik soruşturması kalkıyor mu?' sorusuna yanıt aramaya başlarken, yeni bir gelişme yaşandı.

Alınan son dakika haberine göre; ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ayrıntılar geliyor...