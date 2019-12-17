HABER /  GÜNCEL

Kamu atamalarında güvenlik soruşturması hakkında flaş gelişme!

Anayasa Mahkemesi'nin memuriyete girişte yapılan güvenlik soruşturması uygulamasını iptal etmesinin ardından memur olmak isteyen herkes 'Güvenlik soruşturması kalkıyor mu?' sorusuna yanıt aramaya başlarken, yeni bir gelişme yaşandı.

Alınan son dakika haberine göre; ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muş'ta HDP'li Belediye Başkanlarına gözaltı kararı!
Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref idama mahkum edildi
Model Cansu Taşkın lüks aracıyla trafik kazası geçirdi!
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması! Neden para versinler
BMC'nin sahibi Ethem Sancak'ı kızdıran tank palet sorusu
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Jorge Jesus ve Erol Bulut
ÖNCEKİ HABERLER
Urla Belediye Başkanı kimdir İbrahim Burak Oğuz aslen nereli FETÖ'den tutuklandı
Fenerbahçe İstanbulspor deplasmanında
Yılmaz Vural: VAR sisteminde hatalar var
Fatih Terim'den tek isme geçer not! Diğerlerini gönderin
Meral Akşener'den Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak teklif! Esad'la görüşüp...
Naz Elmas evlendi Erol Özmandıracı bakın kim Ceylan Özmandıracı ile boşanmıştı
Yorumlar