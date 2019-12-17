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Cenk Tosun'lu Everton Ancelotti'yle el sıkıştı

İngiliz medyası, Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın teknik direktörlük için Carlo Ancelotti ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

Carlo Ancelotti adım adım Everton'a gidiyor. Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiliz kulübü bir süredir ilgilendiği İtalyan teknik adamla prensipte anlaştı.

Anlaşmaya varıldı
Sky Sports'un verdiği habere göre, Marco Silva ile yolların ayrılmasından sonra menajerlik koltuğu için bir numaralı adayını Ancelotti olarak belirleyen Merseyside ekibi, deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.



Leicester City maçında takımın başında
Carlo Ancelotti, Everton ile görüşmek üzere dün Liverpool şehrindeydi. Ancelotti son olarak Napoli'de görev yapıyordu. Öte yandan Everton'da geçici menajerlik koltuğunda oturan Duncan Ferguson'ın Lig Kupası'nda oynanacak Leicester City maçında takımın başında olacağı açıklandı.

İskoç teknik adam Chelsea ve Manchester United'dan dört puan alarak gözleri üzerine çekmişti.

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