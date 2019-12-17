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Muş'ta HDP'li Belediye Başkanlarına gözaltı kararı!

İhlas Haber Ajansı

MUŞ’un Varto Belediye Başkanı HDP’li Ülkü Karaaslan ile sözde eş başkan Mahmut Yalçın gözaltına alındı.

Varto Belediye Başkanı HDP’li Ülkü Karaaslan ile sözde eş başkan Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle bu sabah İçişleri Bakanlığınca görevlerinden alınırken, polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, polis ekiplerince belediye binasında tedbir alındı.

Aynı zamanda Muş'un HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca, haklarındaki terör soruşturması kapsamında bu sabah evlerinde gözaltına alındılar. Emniyete götürülen Adnan Topçu ve Eylem Saruca'nın işlemleri devam ediyor. Bulanık Belediyesi önünde gemiş güvenlik önlemi alırken, bina içerisindeki aramalar sürüyor.

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