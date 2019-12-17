Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Pakistan'dan ülkede yeri yerinden oynatacak son dakika haberi geldi. Eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi.

Son dakika haberine göre eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam mahkum edildiği bildirildi.

Pervez Müşerref kimdir?

1999-2002 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 18 Ağustos 2008 tarihinde bir cumhurbaşkanının azledilmesinin Pakistan için iyi olmayacağını belirterek gelen baskılar üzerine görevinden istifa etti.