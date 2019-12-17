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Fenerbahçe İstanbulspor deplasmanında

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, 4-0'ın rövanşında Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor'la karşılaşacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.

Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses,  İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.

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