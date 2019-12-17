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Ahmet Davutoğlu'nun partisinde bir ilk! Ekibi takibe başlıyor

Partisini geçen cuma günü ilan Ahmet Davutoğlu İYİ Parti'nin de uyguladığı Gölge Kabine yönetimini benimsiyor. Pek çok siyasi parti tarafından yoğun olarak gündeme getirilen gölge kabine ilk kez Gelecek Partisi’nde parti tüzüğüne girerek resmi bir organ oldu.

ANKARA Bilkent Otelde 153 kişilik bir kurucular kurlu ile birlikte partisini kuran Ahmet Davutoğlu "Gölge Kabine" meselesini parti tüzüğüne aldı.

Gelecek Parti yönetimine yakın isimlerin verdikleri bilgiye göre; Politika izleme kurulları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kabinesi Bakanlarını ve Bakanlık uygulamalarını mercek altına alacak.

Bakanlar Kurulu'yla aynı isme sahip olacak

Gelecek Parti Tüzüğü 45. Maddede geçen Politika İzleme Kurulunun mevcut Bakanlar Kurulu ile aynı isme sahip olacağı ifade edildi. Politika İzleme Kurulları şöyle olacak:

1. Adalet Politikaları Başkanlığı

2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanlığı

3. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı

4. Dış Politika Başkanlığı

5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Politikaları Başkanlığı

6. Gençlik ve Spor Politikaları Başkanlığı

7. Hazine ve Maliye Politikaları Başkanlığı

8. İçişleri Politikaları Başkanlığı

9. Kültür ve Turizm Politikaları Başkanlığı

10. Eğitim Politikaları Başkanlığı

11. Savunma Politikaları Başkanlığı

12. Sağlık Politikaları Başkanlığı

13. Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanlığı

14. Tarım ve Orman Politikaları Başkanlığı

15. Ticaret Politikaları Başkanlığı

16. Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanlığı

Gölge kabine nedir?

Kısaca özetlemek gerekirse gölge kabine (shadow cabinet), muhalefet partisinin oluşturduğu alternatif bakanlar kuruludur. Parlamenter yönetim sistemlerinde görülür. Ana muhalefet partisinin dışında diğer partiler de gölge kabine kurabilir. İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde bu yönteme sıkça rastlanmaktadır.

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