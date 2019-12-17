Galatasaray Emre Kılınç'la el sıkıştı

Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi mayıs ayında sona erecek olan Emre Kılınç'la prensipte el sıkışırken kırmızı beyazlı kulübe 2 milyon euro önerecek.

Kadrosunda büyük bir revizyona gitmeyi planlayan Galatasaray, transferin gözde ismi Sivassporlu Emre Kılınç için harekete geçti.

El sıkışıldı

Sezon sonunda Sivasspor ile kontratı bitecek olan, Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu tercihini Galatasaray’dan yana kullanarak sarı kırmızılı yöneticilerle el sıkıştı.

2 milyon Euro

Sarı kırmızılılar, her konuda anlaştığı başarılı oyuncuyu ocak ayında formayı giydirmek için kırmızı beyazlı kulübe 2 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır.