Bu anket olay oldu Davutoğlu ve Babacan'a kötü haber! Yeni parti istenmiyor

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurduğu ve Ali Babacan'ın da yeni parti hazırlığında olduğu dönemde, Public Status Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından dikkati çeken bir araştırma yapıldı. 13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan ankette, 25 ilde 4 bin 150 kişiye, "Bugün seçim olsa oyunuz hangi yönde olur" sorusu soruldu.