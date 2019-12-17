Bu anket olay oldu Davutoğlu ve Babacan'a kötü haber! Yeni parti istenmiyor
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurduğu dönemde, dikkat çeken bir araştırma yapıldı. 25 ilde yapılan ankete göre, vatandaşlar yeni parti kurulmasını istemiyor. Ayrıca, ankete katılanların sadece yüzde 0,7'si, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partisine oy vereceğini söylüyor.
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurduğu ve Ali Babacan'ın da yeni parti hazırlığında olduğu dönemde, Public Status Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından dikkati çeken bir araştırma yapıldı. 13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan ankette, 25 ilde 4 bin 150 kişiye, "Bugün seçim olsa oyunuz hangi yönde olur" sorusu soruldu.
Ankete katılanların verdiği soruya, kararsızların oyları da orantılı bir şekilde dağıtıldığında; katılımcıların yüzde 42,97’si AK Parti, yüzde 24,93’ü CHP, yüzde 12,01’i MHP, yüzde 10,03’ü HDP, yüzde 7,68’i İYİ Parti cevabını yöneltirken yüzde 2,38’i siyasi tercihlerini diğer partilerden yana kullanıyor.
VATANDAŞ YENİ PARTİLERİ İSTEMİYOR
Gerçekleştirilen araştırma “Gelecek Partisi”nin tüzel kişiliğe kavuşmasının hemen ardından yapılan ilk araştırma olarak yeni partilerin nabzının vatandaşların tabanında beklentisini ölçen en güncel araştırma.
BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN ALACAĞI OY YÜZDE 0,7
Araştırmaya göre seçim olması durumunda oy tercihlerinin hangi partiden yana olacağı sorusuna katılımcıların sadece yüzde 0,2’si Gelecek Partisini ve yüzde 0,5’i muhtemelen Ali Babacan başkanlığında kurulacak partiyi işaret ediyor.