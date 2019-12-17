Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam

Dolardaki yükseliş ve uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatının artması nedeniyle motorine 22 kuruş zam bekleniyor.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre zammın 6 kuruşu pompaya yansıyacak. Kalan 16 kuruşun ise ÖTV'den karşılanması bekleniyor.

Eşel mobil sistem devreye giriyor

22 kuruşluk zammın 6 kuruşunun pompaya yansıması beklenirken kalan 16 kuruşun ise eşel mobil sistem gereği ÖTV'den karşılanması bekleniyor.

Zam sonrası fiyatlar

Beklenen zammın yansıması halinde İstanbul'da 6,47 TL olan motorinin litre fiyatı 6,53 TL olacak. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6,54 olan motorinin litre fiyatı 6,60 TL'ye yükselecek.