Fenerbahçe'de suçlu Damien Comolli

Fenerbahçe'de peş peşe gelen sakatlık haberlerinin ardından gözler Can Bartu Tesisleri'ndeki zemine çevrilirken suçlunun Comolli olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden gelen sakatlık haberleriyle, sezon başından bu yana kâbus dolu bir dönem yaşıyor.

Son olarak Başkan Ali Koç, 3-1 kaybedilen Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Darbeye bağlı olmayan yumuşak doku sakatlıklarından, sezon başından bu yana çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz" ifadeleriyle konuyu gündeme taşıdı.

Sabah'ın haberine göre; üst üste yaşanan sakatlıkların ardından yaklaşık 1 yıl önce başlayan ve hâlâ çözülemeyen zemin sorununun detayları...

"Bakım iyi yapılmış, sıkıntı yok"

2018-19 sezonu başında Can Bartu Tesisleri'ndeki iki büyük sahadan biri doğal, diğeri hibrit çimdi. Sarı-lacivertliler, bir Hollanda firmasına yaptırdığı iki sahanın zemininin bakımı için kendi personelini kullanıyor, firma periyodik olarak kontrol ediyordu. 2018 Ekim ayında verdikleri rapor "Bakım iyi yapılmış, sıkıntı yok" şeklindeydi.

25 bin dolara başka bir firmayla anlaştı

Sportif Direktör Damien Comolli, yaklaşık 1 yıl önce ilginç bir karara imza attı. Saha bakımından sorumlu ortalama maaşları 5 bin TL olan personeli gönderdi, yerine 25 bin dolara başka bir firmayla anlaştı.

Şikâyetler baş gösterdi

Firma, doğal çim olan sahanın hibrite çevrilmesi yönündeki talep sonrası çalışmalara başladı. Ancak doğal çim olan saha tamamen yandı. Antrenmanların yapıldığı tek saha aşırı yüklenme nedeniyle bozuldu. Yaz döneminde yanan sahanın hibrite çevrilmesi dahil, birçok bakım ve yenileme çalışması yapıldı. Tesislerde üstteki küçük saha dışında doğal çim saha kalmadı. Yeni yapılan ve bakımı tamamlanan hibrit çim zeminlerle ilgili şikâyetler baş gösterdi.

Çözüm kısa süreli değil

Yeniden ölçümler yapıldı, fakat zeminde düzelme olmadı. Sakatlıkların darbeye bağlı olmadan bağ kopması ve adale yırtığı şeklinde görülmesi endişe yarattı. Başkan dahil herkes "Bu kadar üst üste sakatlıklar tesadüf mü?" sorusunu sormaya başladı. F.Bahçe'nin yaşadığı zemin sorunu, kısa sürede çözülebilecek gibi durmuyor. Yeniden doğal çime dönülme ihtimalinden bahsediliyor.

16 futbolcu 21 kez sakatlandı

Emre (3), Hasan Ali (3), Moses (2), Harun Tekin, Adil Rami, Serdar Aziz, Sadık, Mauricio Isla, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Nabil Dirar, Miha Zajc, G.Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç