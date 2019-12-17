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Cenk Gönen sinyali verdi: İlk tercihim Türkiye olacak

Beşiktaş'tan Galatasaray'a gidiş sürecinden Malaga'dan neden ayrıldığına yönelik samimi açıklamalar yapan Cenk Gönen, yeniden Süper Lig'de oynamak istediğini ve görüştüğü kulüplerin olduğunu söyledi.

Bir zamanlar Beşiktaş ve Galatasaray'da kalecilik yapan Cenk Gönen, Beşiktaş'tan Galatasaray'a gidiş sürecini ve Malaga'dan neden ayrıldığını anlattı.

Cenk Gönen'in açıklamaları şu şekilde:

"Maaşımı 6 aydır ödeyemiyorlardı"

"Malaga macerası Ağustos'ta bitti. Gittiğimde Malaga'ya 3 sene için gitmiştim. Gittikten sonra Milli Takım kampında omzumdan sakatlandım. Sonra ameliyat oldum 1,5 senem kayboldu. Yeni sezona hazırlanırken Malaga'nın ekonomik krizi çıktı. Maaşımı 6 aydır ödeyemiyorlardı. Ben de transferin kapanmasına 3 gün kala kendime uygun bir takım bulamadım. Sonra devre arasını beklemek istedim. Şuanda çok hazırım. Bireysel antrenmanlarıma devam ediyorum. Devre arasına hazırlanıyorum."

"İlk tercihim Türkiye olacaktır"

"Ben Türkiye'de tanınan biriyim. Sakatlığımı atlattıktan sonra ilk tercihim Türkiye olacaktır. Görüşmeler de başladı. Devre arasında oynamayı çok istiyorum. İnşallah ikinci baharımı yaşayacağım"

"Beşiktaş gibi büyük bir camiadan kopmam istenince Galatasaray'a transfer oldum"

"Beşiktaş ve Galatasaray'da oynamak nasip oldu. Beşiktaş'ta 5. senemde sözleşmem biterken 4 senelik sözleşme uzattım. Kalmak istiyordum. Bilic'ten sonra gelen teknik heyet kadro planlamasında olmadığımı söyledi. Ben de takım arayışına girdim. Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu beni istediğini söyledi. Beşiktaş gibi büyük bir camiadan kopmam istenince Galatasaray'a transfer oldum."

"Uğurcan Çakır'ı başarılı buluyorum"

"Uğurcan Çakır'ı çok başarılı buluyorum. Rüştü ağabeyden sonra İspanya'ya giden 2. kaleciyim. Bunların sayısını artırmak zorundayız ülke olarak."

"Avrupa ve Milli Takım hedeflerim hala var"

"Rüştü ağabey, Muslera, Volkan Demirel, Tolga Zengin ile birlikte çalışma şansı buldum. Çok önemli hocalarla da çalıştım. Sahalara döndükten sonra yine Avrupa ve Milli Takım hedeflerim de hala var. 31 yaşındayım, en büyük performansımı göstereceğim yaşlardayım."

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