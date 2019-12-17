Hangi tatlı kaç kalori?

Tatlıların kalorilerini mutlaka öğrenin. Diyet yaparken tatlı krizine girince yiyeceğiniz bir parça çikolatadan bir porsiyon tiramisuya kadar tatlıların kalorilerini sizler için derledik. Mesela 1 parça sütlü çikolata 134 kalori, 1 porsiyon tiramisu ise 384 kalori.

Tatlıların kalorilerini biliyor musunuz? İster diyet yapın ister yediklerinizi kontrol altında tutun mutlaka besinlerinizin kalorilerini öğrenin. Özellikle de tatlıların. Zira küçük bir porsiyon dahi yeseniz tatlılar yüksek kalorileri nedeniyle kilo kontrolünü zorlaştırırlar. Biz de sizin için bir parça sütlü çikolata, bir porsiyon tiramisu, avokado puding ve aşurenin kalori miktarlarını derledik. İşte tatlılar dünyasının kalori hesapları...

Tatlıların kalorileri öğrenmeye kuşkusuz hepimizin hayranı olduğu bir lezzet olan çikolata ile başlamakta fayda var. Diyette porsiyon tatlılara dur diyebilsek bile çikolata ile mücadele çok da kolay olmuyor. Kolay ulaşılan ve yiyeni mutlu eden sütlü çikolatanın kalorisini öğrenmek en azından miktar kontrolü yapmanıza yardımcı olabilir.

İçinde yüzde 41 karbonhidrat, yüzde 7 protein ve yüzde 52 yağ bulunan sütlü çikolatanın 25 gramlık küçük bir parçasındaki kalori miktarı 134 kcal'dır. Miktarlar arttıkça kalori hesapları da kabarıyor. 100 gram sütlü çikolata ortalama 535 kalori içermektedir. Ayrıca; 7.6 gram protein, 59.4 gram karbonhidrat ve 29.7 gram yağ içermektedir. Protein içeriği ile günlük ihtiyacın ortalama %15’ini, karbonhidrat içeriği ile günlük ihtiyacın ortalama %20’sini ve yağ içeriği ile günlük ihtiyacın ortalama %46’sını karşılamaktadır. Lif içeriği ile ise günlük lif ihtiyacının ortalama %15’ini karşılamaktadır.

Sütlü çikolata alırken dikkat

Piyasada, “sütlü çikolata” adı altında satılan çok sayıda ürün bulunmaktadır, ancak bunların büyük bir bölümü ne yazık ki gerçek çikolatadan çok uzaktadır. Yüksek oranda şeker ve katkı maddesi içerebileceğinden, çikolata satın alırken paketin üzerini okumayı alışkanlık edinmeniz önemli. Gerçek çikolata, mümkün olduğunca az malzeme ile hazırlanmalıdır. Bu nedenle, içindekiler kısmındaki malzemelerin listesi uzayan çikolatalardan uzak durmalısınız.

Tiramisu kaç kalori?

İnternet üzerinde, onlarca farklı tiramisu tarifi bulabilirsiniz. Bazıları, hazır pasta tabanı, nescafe ve labne peyniri kullanarak daha pratik bir versiyonunu hazırlamayı da tercih ediyor. Bu yazıda, tiramisunun lezzetine odaklanacağız. Ama öncesinde, gelin isterseniz lezzetli bir tiramisu diliminin kaç kalori olduğuna ve genel besin profiline birlikte göz atalım…

Tiramisu Besin Değeri

Klasik bir tarife bağlı olarak hazırlanmış 1 dilim tiramisu ortalama 375 kaloridir. Ayrıca; 10 gram protein, 29.3 gram karbonhidrat ve 26.4 gram yağ içermektedir. Protein içeriği ile günlük ihtiyacın ortalama %20’sini ve karbonhidrat ihtiyacı ile günlük ihtiyacın ortalama %10’unu karşılamaktadır. Yağ içeriği ise günlük yağ ihtiyacının ortalama %41’ini karşılamaktadır. Karbonhidrat ve şeker içeriği yüksek bir tatlı olduğundan, porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat edilmelidir.

Avokadolu puding kaç kalori?

Diyetlerde sıklıkla kullanılan avokadolu puding de kalori miktarı bakımından çok masum değil. Yüksek miktarda yağ içeren avokado nedeniyle 1 porsiyon avokado puding ortalama 120 kalori içermektedir. Yine de alternatiflerine göre düşük kalorili, sağlıklı ve vegan bir tatlı alternatifi sunan 1 porsiyonu; ayrıca 1.6 gram protein, 10.7 gram karbonhidrat ve 11.5 gram da yağ içermektedir. Karbonhidrat içeriğinin 5.1 gramı diyet liflerden geldiği için, günlük lif ihtiyacının önemli bir kısmını da karşılamaktadır.

Aşure kaç kalori?

Türk mutfağının baştacı tatlılarından aşure içindeki zengin malzemeleri nedeniyle yüksek kalorili tatlılar arasında. Ancak şunu bir kenara yazmak da fayda var: İçindeki bakliyatların yüksek besin değerleri aşureyi diğer tatlılardan ayıran sağlıklı bir nedendir.

Aşure, damak zevkine göre değişen malzemeleri bir araya getirilerek hazırlanabilir; ancak klasik tariflere bağlı olarak hazırlanmış 1 porsiyon aşure, ortalama 110 gram ve ortalama 344 kaloridir. Kalori içeriğinin; %75’i karbonhidrat, %10’u protein ve %15’i yağdır. Şeker yerine pekmez ya da agave şurubu gibi daha sağlıklı malzemeler ile hazırladığınızda, kalori değerini 150 kcal’e kadar düşürebilirsiniz.

Çikolatalı sufle kaç kalori?

Klasik bir çikolatalı sufle; un, şeker, yumurta, süt, tereyağı, kakao, bitter çikolata, vanilya, hamur kabartma tozu ve su kullanılarak hazırlanır ve 1 porsiyonu ortalama 95 gramdır. 1 porsiyon çikolatalı sufle, ortalama 300 kalori içermektedir. Ayrıca; 10 gram protein, 23 gram karbonhidrat ve 18 gram yağ içermektedir. Karbonhidrat içeriğinin 4.9 gramı diyet liflerinden gelmektedir ve günlük lif ihtiyacının ortalama %20’sini karşılamaktadır. Çikolatalı sufle, bazı temel vitamin ve mineralleri de karşılayabilir.