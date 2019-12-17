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Kurt sürüsü istasyonu bastı! Görenler korkudan ne yapacağını şaşırdı

ARDAHAN'da doğal gaz kompresör istasyonunu basan kurt sürüsü, güvenlik kameraları tarafından görüntüledi. Kurt sürüsü, kompresör çalışanlarını ve çevrede bulunan köylüleri korkuttu.

Aç kalan kurt sürüsü, Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergahında bulunan ve TANAP'ın Damal'daki kompresörüne kadar indi.

Sürüyle gelip uzun süre kaldılar

İstasyonun güvenlik kameralarına takılan kurt sürüsünün bölgeye yiyecek aramak için geldikleri tahmin ediliyor. Kurt sürüsünün bölgede uzun süre durup hep birlikte ulumaları kompresör çalışanlarını ve çevrede bulunan köylüleri korkuttu.

"İlk defa bu kadar yakından gördük"

Konuyla ilgili konuşan Usta gazeteci Fakir Yılmaz, "Her yıl bölgemizde benzer olaylara rastlıyoruz. Ancak ilk defa bu kadar kalabalık bir sürüyü yerleşim yerine yakın gördük" diye konuştu.

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