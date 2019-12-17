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Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çiftçiye müjde! Bedava verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üretim yapacak çiftçilere büyük müjde verdi. Çiftçiye artık 400 ton yem bitkisi tohumu bedava verilecek.

Mansur Yavaş Ankara'nın tarım başkenti olmasını hedeflediklerini söyleyerek, bu kapsamda üretim yapacak çiftçilere 400 ton ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtacaklarını açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’nın tarımın da başkenti olmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda üretim yapacak çiftçilere 400 ton ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtacağız. Üreten, güçlü bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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