Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'in evine saldırı!

ALMANYA'da Türkiye kökenli Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'in evine önceki gün taşlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyı Twitter hesabından duyuran Cem Özdemir, "Kapımıza bir taş atıldı. Anlaşılan mesaj bana yollandı." diye yazdı. Saldırının kendisini korkutmadığını ifade eden Özdemir, 'yüksek sesle konuşmaya devam edeceğini' kaydetti.

Tehditler alıyor

Bir dönem partisinin eş genel başkanlığını da yapan Türkiye kökenli politikacı Özdemir, aşırı sağcı Almanlar ve bazı Türk gruplardan gelen ölüm tehditleri nedeniyle polis korumasında bulunuyor.

Ein Stein wurde gegen unsere Haustür geworfen. Die Botschaft galt wohl mir. Und jetzt? Verstummen? Ich werde weiterhin und überall dort lautstark meine Stimme erheben, wo andere Stimmen verstummen sollen. „Wer nichts waget, der darf nichts hoffen“, wusste schon unser Schiller. pic.twitter.com/96azXqBdls — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) December 16, 2019