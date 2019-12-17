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Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'in evine saldırı!

ALMANYA'da Türkiye kökenli Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'in evine önceki gün taşlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyı Twitter hesabından duyuran Cem Özdemir, "Kapımıza bir taş atıldı. Anlaşılan mesaj bana yollandı." diye yazdı. Saldırının kendisini korkutmadığını ifade eden Özdemir, 'yüksek sesle konuşmaya devam edeceğini' kaydetti.

Tehditler alıyor

Bir dönem partisinin eş genel başkanlığını da yapan Türkiye kökenli politikacı Özdemir, aşırı sağcı Almanlar ve bazı Türk gruplardan gelen ölüm tehditleri nedeniyle polis korumasında bulunuyor.

Özdemir'i öldürmekle tehdit etmişti

Irkçı "Nükleer Silahlar Bölüğü" adlı örgüt geçen kasım ayında Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Yeşiller partili politikacı Claudia Roth ile Cem Özdemir'i öldürmekle tehdit etmişti. Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle de uzun süredir tehdit ediliyor.

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