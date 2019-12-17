Rahmi Koç ameliyata alındı hastaneden sağlık durumu hakkında bilgi

Türkiye'nin en ünlü iş insanlarından Rahmi Koç, hafta sonu bir toplantı dönüşü, ayağını kırdı. Koç Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rahmi Koç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hafta sonu bir toplantıya giden ünlü iş insanının operasyon geçirdiği ayağı, ameliyat olduğu yerden yeniden kırıldı.

Helikopter ambulansla Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Rahmi Koç, bu sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Olumsuz bir durum yok

Hastaneden Koç’un ameliyatının sürdüğü ve herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

Hastane yetkililerinin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

Rahmi Koç kimdir?

Rahmi M. Koç, 1930 yılında Koç Holding’in kurucusu ve sahibi Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un dört çocuğundan ikincisi olarak (Semahat Arsel-1928, Rahmi Koç-1930, Sevgi Gönül-1938, Suna Kıraç-1941) dünyaya geldi.

Rahmi Koç, ilköğretim eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra İstanbul’da Robert Kolej’e başladı. Buradan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim görmek için ABD'ye giden Rahmi Koç, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü’nde okudu.

Kariyeri

Harp Akademileri'nde yedek subaylık hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Otokoç şirketinde görev alarak Koç Topluluğu’nda çalışmaya başladı.

1960'ta Koç Topluluğu'nun Ankara'daki temsilci şirketi Koç Ticaret'e geçti. 1964'te, daha bir yıl önce kurulan Koç Holding'in Ankara'dan İstanbul'a taşınmasıyla, Rahmi Koç da Genel Koordinatör sıfatıyla holdingin başına geçti ve İstanbul'a taşındı.

Rahmi Koç, 1970 yılında yedi kişilik İcra Komitesi’nin Başkanı oldu ve 1975 yılında İdare Meclisi Başkan Yardımcılığı'na başlamasının ardından, 1980 yılında da dört kişilik üst düzey idarecilerden kurulu, Koç Holding İdare Komitesi Başkanı oldu.

Babası Vehbi Koç’un 1984 yılında İdare Meclisi Başkanlığı’nı kendisine devretmesinin ardından Rahmi Koç, 30 Mart 1984’te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

4 Nisan 2003'te görevinden emekli oldu ve yerini en büyük oğlu Mustafa Koç(ö.2016)'a bıraktı.

Rahmi Koç emekli olduktan sonra, daha önce babasının da yaptığı gibi, Koç Holding Şeref Başkanlığı’nı üstlendi.

Dünya turu

Nazenin IV yelkenlisiyle Fenerbahçe Marinası’ndan 19 Eylül 2004 tarihinde denize açılan Rahmi Koç, yaklaşık 2 yıl süren bir dünya turu gerçekleştirdi.

657 gün süren, 28.250 deniz mili yol yapılan ve 5 kıtaya ulaşarak tamamladığı yolculuğun seyri süresince Nazenin IV, Atina, Korint Kanalı, Cebelitarık Boğazı ve Kanarya Adaları üzerinden Atlantik Okyanusu’nu geçti.