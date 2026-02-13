BIST 14.145
Memurlara yılda 2 kez ikramiye teklifi TBMM'de

TBMM gündemine taşınan yeni bir kanun teklifi, devlet memurları için önemli bir ek gelir kapısı aralıyor. Kamu görevlilerine yılda iki kez, net asgari ücret tutarında "tatil ikramiyesi" verilmesini öngören düzenleme, yasalaşması halinde Haziran ve Aralık aylarında ödenmeye başlayacak.

Kamu çalışanlarının mali haklarını iyileştirmeye yönelik kritik bir adım atıldı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda köklü bir değişiklik yapılması hedefleniyor. Teklif, memurların enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında düşen alım gücünü desteklemeyi amaçlıyor.

SOSYAL REFAH VE DİNLENME HAKKI VURGUSU

Teklifin gerekçesinde, kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlayan memurların ekonomik zorluklar nedeniyle Anayasal bir hak olan "dinlenme hakkını" fiilen kullanamadığına dikkat çekildi. Gerekçede yer alan şu ifadeler öne çıktı:

“Artan yaşam maliyetleri ve sosyal giderler karşısında memurların tatil ve sosyal yaşama katılım imkânları her geçen gün azalmaktadır. Yılda iki kez verilecek bu ikramiye; memurların motivasyonunu güçlendirecek ve kamu hizmetlerinin etkinliğine olumlu katkı sağlayacaktır.”

DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

GerçekGündem'in haberine göre komisyon'a sevk edilen teklif, ikramiyelerin ödeme takvimi ve vergi muafiyetleri konusunda net sınırlar çiziyor:

Her bir ikramiye, ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında olacak.

Ödemeler her yıl Haziran ve Aralık aylarında gerçekleştirilecek.

Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A (kadrolu) ve 4/B (sözleşmeli) fıkraları uyarınca istihdam edilen tüm kamu görevlilerini kapsayacak.

Söz konusu ödemeler; damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmayacak, haczedilemeyecek ve sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek.

