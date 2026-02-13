BIST 14.145
Önce arabası bulundu! İncelemede ortaya çıktı uçurumdan yuvarlanmış

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ile Dokuzçam köyü arasındaki bölgede bir otomobil olduğunu ancak içinde kimsenin bulunmadığını fark etti.

Bölgede araştırma yapan ekipler, aracın olduğu yerin yanındaki yaklaşık 100 metrelik uçurumun dibinde bir kişinin bulunduğunu belirledi.

Yapılan incelemede, Murat Ş. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Murat Ş'den en son 4 gün önce haber alındığı öğrenildi.

Murat Ş'nin, aracından indikten sonra dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandığı değerlendiriliyor.

