BIST 14.145
DOLAR 43,74
EURO 51,91
ALTIN 7.016,59
HABER /  GÜNCEL

LÖSEV ramazan ayında da yardım kolileri ile kanser hastalarının yanında!

LÖSEV ramazan ayında da yardım kolileri ile kanser hastalarının yanında!

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), ramazan ayında zekat ve fitre bağışları ile yardım kolileri aracılığıyla ihtiyaç sahibi kanser hastalarının yanında olacak.

Abone ol

LÖSEV, ramazan ayına yönelik ve yıl boyunca süren çalışmalarını Sakarya'daki basın mensuplarıyla paylaştı.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, LÖSEV İstanbul Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Neslihan Çelik, sunum yaptı.

LÖSEV'in 27 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Çelik, ramazan ayının ilk gününden itibaren içinde et ve et ürünlerinden kuru gıdaya, temel hijyen malzemelerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar bir ailenin gereksinim duyabileceği çok sayıda ürünü barındıran yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Zekat ve fitre bağışları başta olmak üzere tüm desteklerin, lösemili çocuklar ve yetişkin kanser hastalarının ailelerine titizlikle teslim edildiğini belirten Çelik, "Ramazan ayı, paylaşma ve dayanışma ayı. LÖSEV olarak yalnızca ramazanda değil, yılın her günü çocuklarımızın ve ailelerimizin yanındayız. Bu ayda yapılan bağışlar, binlerce haneye hem sağlık hem de umut olarak dönüyor. Ramazan bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çelik, LÖSEV'in gelenekselleşen "Koli Koli Mutluluk" organizasyonu kapsamında, Türkiye genelindeki 8 milyonu aşkın gönüllü, genç ve aile komiteleriyle hazırlanan yardım kolilerinin, "Önce Çocuklar İyileşsin" mottosuyla ramazan ayı boyunca titiz ve şeffaf saha çalışmalarıyla lösemi ve kanser hastalarına ulaştırılacağı kaydetti.

İsteyenlerin Türkiye'deki tüm bankaların bağış ekranları üzerinden, PTT şubelerinden, LÖSEV ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, tüm faturalı hatlardan 3406'ya "BAĞIŞ" ya da 1998'e "FİTRE" yazarak SMS göndererek bağış yapabileceğini dile getiren Çelik, ayrıntılı bilgiye "www.losev.org.tr" adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

- "LÖSEV hayatlara dokunan bir umuttur"

Dilek Kocatürk de kanseri yenen 9 yaşındaki oğlu Toprak'ın hastalığı döneminde LÖSEV ile tanıştıklarını söyledi.

LÖSEV'in kendileri için sadece bir vakıf olmadığını vurgulayan Kocatürk, "Hastane sürecinde arayan, soran, ihtiyaçlarımızı takip eden, 'Yalnız değilsiniz.' diyen bir el oldu. Bazen bir telefon, bazen gönderilen bir koli... Küçük görünen ama ayağa kaldıran çok büyük desteklerdi bizim için. Tedavi süreci boyunca ve sonrasında hep yanımızda oldular. Yılbaşı etkinlikleri, aile piknikleri, iftar buluşmalarıyla çocuklarımızın yeniden gülmesini sağlayan anılar yaşattılar. Ama bizim için en özel yerlerden biri Bursa Köy Enstitüsü oldu. Oğlumla orada 5 gün geçirdik. Toprak yaşıtlarıyla özgürce güldü, oynadı, güçlendi. Bugün oğlum kanseri yendi ve ben biliyorum ki hiçbir çocuk bu yolu yalnız yürümemeli. LÖSEV sadece bir vakıf değil, hayatlara dokunan bir umuttur. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İftar menüsü fiyatları belli oldu etli 400, tavuklu 350, sebzeli 300 lira
İftar menüsü fiyatları belli oldu etli 400, tavuklu 350, sebzeli 300 lira
Bakan Murat Kurum'dan Özgür Özel'e tepki: Aklınca oyun kurdu!
Bakan Murat Kurum'dan Özgür Özel'e tepki: Aklınca oyun kurdu!
Oruç tutarken nelere dikkat edilmeli? Dr. Ayden Özekinci yanıtladı
Oruç tutarken nelere dikkat edilmeli? Dr. Ayden Özekinci yanıtladı
Vodafone Türkiye ile birlikte 23 ülkede 5G hizmeti sunmuş olacak!
Vodafone Türkiye ile birlikte 23 ülkede 5G hizmeti sunmuş olacak!
Nu Teknoloji'den IoT haberleşmesinde çoklu 5G altyapısı
Nu Teknoloji'den IoT haberleşmesinde çoklu 5G altyapısı
AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası: Yurt dışında ikinci bilet yarı fiyatına
AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası: Yurt dışında ikinci bilet yarı fiyatına
İletişim Başkanı Duran, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı
İletişim Başkanı Duran, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı
İspanyol devİ Osimhen'e kancayı taktı
İspanyol devİ Osimhen'e kancayı taktı
Muğla'da kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su taşkınları yaşanıyor
Muğla'da kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su taşkınları yaşanıyor
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
Kamil Koç'tan yıl boyunca her ay 100 yolcusuna hediye bilet
Kamil Koç'tan yıl boyunca her ay 100 yolcusuna hediye bilet
Bakan Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
Bakan Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü