Muğla'da kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su taşkınları yaşanıyor

Muğla ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, sel yaşandı.

Muğla ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, sel yaşandı.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde Değirmenyanı, Çayırova ve Uzunöz mevkilerinde dereler taştı, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Bazı evlerin bodrum katı ve bahçelerini su basarken etkili rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

DSİ, MUSKİ, belediye, itfaiye, zabıta, jandarma ve orman ekipleri olumsuzlukları gidermek için çalışma yürütüyor.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su sebebiyle Uzunyalı ve İçmeler sahilinde denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye döndü.

Ula ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle Kavakçalı Mahallesi yolunda çökme meydana geldi. Trafiğe kapanan yolda ekipler çalışma başlattı.

Köyceğiz ilçesi Balcılar Köprüsü'ndeki sağanak taşkına sebep oldu. Köprü araç geçişine kapatıldı.

Dalaman ilçesinde, Tersakan Çayı'nın taşması sonucu Kargınkürü Mahallesi'ndeki tarım alanları ve iş yerleri su altında kaldı. Yollardan ulaşımın sağlanamadığı bölgede vatandaşlar ev ve iş yerlerine bot ve traktör yardımıyla ulaştı.

- Bodrum

Bodrum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, derelerin debisi yükseldi.

İçmeler tersaneler bölgesinde iş yerlerini su bastı, Bodrum-Çamlık yolu ile Pınarlıbelen-Etrim yolu trafiğe kapandı.

Pınarlıbelen, Etrim, Çamlık mahallerinde tarım arazileri su altında kaldı, yollar göle döndü.

Yarımada genelinde zaman zaman dolu yağışı da etkili oldu.

Öte yandan, Çamlık Mahallesi'nde suda mahsur kalan bir otomobil traktör yardımıyla kurtarıldı.

- Seydikemer

Seydikemer ilçesindeki Eşen Çayı'nda bazı noktalarda taşkın nedeniyle tarım arazileri suyla doldu. Alaçat Köprüsü önlem amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Ören Çayı üzerindeki alabalık üretim tesislerinin bazıları da suyun yükselmesi ve sel nedeniyle hasar gördü. Çiftlikte mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Çaltıözü ve Güneşli Mahallesi'ni birbirine bağlayan Allıkavak Köprüsü de sular altında kaldı.

Ekipler, bölgede daha fazla olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Seydikemer Kaymakam Vekili ve Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli olumsuzluk yaşanan bölgelerde inceleme yaptı.

Akdenizli, gazetecilere, ilçede yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını, tek tesellinin can kaybı olmaması olduğunu söyledi.

Eşen Çayı'nda akıntının kuvvetli olduğunu belirten Akdenizli, "Çay üzerindeki Alaçat Köprüsü, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alınan karar doğrultusunda geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede önlem alındı." dedi.

