Bakan Murat Kurum'dan Özgür Özel'e tepki: Aklınca oyun kurdu!

Kocaeli’nde 'Ev Sahibi Türkiye' kura çekim törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan asrın inşa seferberliğine rağmen muhalefetin deprem bölgesine yönelik eleştirilerine devam ettiğini söyledi. Kurum "Özgür Özel, aklınca oyun kurdu, 11 ilde hiçbir şey yapmamayı algılarla örtecek. ‘Ben dedim de faizsiz yaptılar’ diyecek. Bu milletin sizin yalanlarınıza karnı tok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. Kocaeli Kongre Merkezi’nde noter huzurunda düzenlenen ‘Ev Sahibi Türkiye Kura Çekimi Töreni’nde 10 bin 340 konutun hak sahipleri belirlendi. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, TOKİ Başkanı Levent Sungur, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bölge milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

KÖRFEZ’DE YAŞAM YENİDEN CANLANDI

Törende konuşan Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında da 4 bin 800’ü Kocaeli merkezde, 1.750’si Dilovası’nda, 90’ı Derince’de 1.200’ü Körfez’de, 2 bini Gebze’de, 500’ü Çayırova’da olmak üzere toplam 10 bin 340 konutun inşa edileceğinin altını çizdi. Kocaeli’nde en önemli konuların başında Körfez temizliği ve kentsel dönüşüm geldiğini söyledi. Dip Çamuru temizliği projesiyle Körfez’de kapsamlı bir çevre projesine imza attıklarını kaydeden Bakan Kurum, denizden on binlerce kamyon dip çamuru çıkardıklarını, sudaki yaşamı yeniden canlandırdıklarını belirtti. Ayrıca, denizin yeniden kirlenmemesi için bölgedeki atık su arıtma tesisi sayısını 12’si biyolojik arıtma yapan 23 tesise çıkardıklarına vurgu yapan Bakan Kurum, kentte 9 millet bahçesini hizmete açtıklarını, 4 millet bahçesinin ise yapımının devam ettiğini söyledi. Kocaeli’ndeki hava kirliliğin temel nedeninin ise sanayi olduğuna işaret eden Bakan Kurum, “Bunun için Dilovası’nda Kömürcüler OSB’yi yeni yerine taşıyarak, şehrimizi hava kirliliğinden kurtarıyoruz” dedi.

“CEDİT MAHALLESİ’NDE 1.105 KONUTLUK DÖNÜŞÜM PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ”

Bakan Kurum, Gölcük Merkez Mahallesi’nde 750 konut ve iş yeri, Tavşancıl’da yaklaşık 5 bin konut, Derince Deniz Mahallesi’nde 239 konut ve İzmit Sekbanlı-Sepetçi’de 2 bin 267 konutun inşasının hızla sürdüğünü belirtti. Cedit Mahallesi ile ilgili de vatandaşlara müjde veren Bakan Kurum, “Bizim için kentsel dönüşümde İstanbul’un aciliyeti neyse Kocaeli’mizin de aciliyeti aynıdır. İşte bu anlayışla Cedit Mahallemizde tüm Marmara Bölgesi’ne örnek olacak 1.105 konutluk deprem dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bu projede şunu söyleyeyim; son dönemde meydana gelen depremler nedeniyle inşaat süreci uzadı, bunun farkındayız ve bu süreç nedeniyle artan maliyetleri vatandaşımıza yansıtmayacağız, tamamını devletimiz karşılayacak” diye konuştu. Bakan Kurum, bu konutların kuralarının ne zaman çekileceğini de duyurdu: Bu müjdeyi de buradan vermiş olalım. Dilovası ve İzmit Cedit’teki diğer taraftan Gölcük’te yaptığımız dönüşüm projesindeki hak sahiplerimizin kuralarını Ramazan Bayramı’ndan sonra çekeceğiz. Cedit’teki konutlarımızın teslimine de yine Ramazan Bayramı sonrasında başlayacağız. Mart ayı sonuna kadar da bu konutlarımızı teslim edeceğiz.

“455 BİN KONUT BİTTİ, ANA MUHALEFETİN SİNİR SİSTEMİ ÇÖKTÜ”

Bakan Kurum, 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen Asrın Felaketi’nin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği’nin 455 bin bağımsız bölümün inşasıyla tamamlanmasına rağmen muhalefetin iftira ve eleştirilerine devam ettiğine dikkat çekti: Deprem bölgesinde asrın inşasını tamamlayınca, bizlere ‘yoruldunuz mu?’ diye soruyorlar. Açıkça söylüyorum, biz iş yapmaktan yorulmadık, ama iş bilmezlerin o boş sözlerinden bıktık usandık. Asrın inşasına gölge düşürmeye çalışanlardan sıkıldık. Dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler Hatay’a Maraş’a akın edip ‘siz bu işleri nasıl başardınız?’ diyerek bizi takdir ediyor, bizden akıl alıyorlar; milletimiz ‘Allah devletimize zeval vermesin, Allah sizden razı olsun’ diyor ama 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, bir çivi çakmayanlar utanmadan 11 ilimize gidip; ‘asrın inşasında kusur arama’ turları düzenliyor. ‘Hükümet enkaz altında kalır’ diyorlardı, yanlış hesapları 11 ilimizden döndü. 455 bin konut bitti; ana muhalefetin sinir sistemi çöktü.

“24 YILDIR BİZ AYNISINI YAPIYORUZ”

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in afet konutlarına ilişkin "halka boş senet imzalattılar, faizle konut satacaklar" iftiralarına bir kez daha cevap veren Bakan Kurum, bu konutların da daha önceki afet konutları ile benzer koşullarda ödeneceğini hatırlattı: Yatıyorlar kalkıyorlar, bizi konuşuyorlar. Günlerdir ne diyor? “Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler” diye yalan söylüyor. Anlatıyoruz, ısrarla iftirasına devam ediyor. İşte geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız açıkladı. 11 ilde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak. Peşin ödemek isteyen olursa yüzde 80’e yakın bir indirim yapacağız, vatandaşlarımız 484 bin liraya evini satın alabilecekler. Bunu alırken de kamu bankalarımız kredi imkanı sunacak. İşte bu kadar.

Bunun böyle olacağı belliydi. Çünkü 24 yıldır biz aynısını yapıyoruz. Her afette, depremde, selde vatandaşımıza yük yüklemeden, faizsiz, sabit fiyatla ödeme imkanı sunuyoruz. İşte İzmir’de 1.600 lira taksit ödüyorlar, Giresun’da 1.460 lira, Elazığ’da 1.060 lira.

Özgür Özel bunu bile bile yalanına devam ediyor. Aklınca oyun kurdu, 11 ilde hiçbir şey yapmamayı algılarla örtecek. ‘Ben dedim de faizsiz yaptılar’ diyecek. Bu milletin sizin yalanlarınıza karnı tok.

Bu millet sizi de iyi bilir, bizi de çok iyi bilir. Biz bugüne kadar vatandaşımızı darda yoklukta bırakmadık. Milletimizin hep yanında olduk. Siz bu milleti hep yüz üstü bıraktınız.

“BUCA’DA LAĞIM PATLAR, ANKARA’DA SU AKMAZ HALA BİZE LAF YETİŞTİRİRLER”

Muhalefetin yönettiği belediyelerde yaşanan sıkıntıları örnek gösteren Bakan Kurum, şöyle konuştu: Buca’da lağım patlar esnaf dükkanının önüne kaldırım taşını kendisi döşer, İzmir’de çöp dağları milleti canından bezdirir, İstanbul trafiği Hindistan’ı aratmaz, Ankara’da çeşmeden su akmaz. Hala dönüp bize laf yetiştirirler. Siz bırakın hizmet etmeyi; belediyelerinizdeki yolsuzluğun kitabını yazdığınız, iftiralarınızla milletimizi kandırdığınız, seçim meydanlarında söyleyip de yapmadığınız o vaatlerinizin hesabını önce bir verin. Sözü uzatmaya da söyleyip israf etmeye de gerek yok. Çeyrek asırdır olduğu gibi yarın da herkes en iyi bildiği şeyi yapacak. Biz çalışacağız, üreteceğiz, alın teri dökeceğiz, gönülden gönüle köprüler kuracağız. Onlar da işin başında köstek olmaya, iş başladı mı ölü taklidi yapmaya, iş bitti mi yalanlar iftiralar atmaya devam edecekler.

MİLLETVEKİLİ HÜLAGÜ: EVİ OLMAYAN HİÇ KİMSE KALMAYANA KADAR BU PROJELER DEVAM EDECEK

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaşanan her afette devletin gece gündüz çalıştığını belirterek, “Ülkemizde afetler, sel taşkınları, heyelanlar, son yıllarda sıkça yaşadığımız orman yangınlarıyla her felaketin sonunda ülkede adeta şantiye şeklinde inşaatlar devam ediyor, evler yapılıyor, kamu binaları yeniden tesis ediliyor. Vatandaşlarımızın köy evlerinden şehirdeki evlerine kadar tüm ihtiyaçlarını görecek imarlar yapılıyor” şeklinde konuştu. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü de “Ev sahibi olamayan kardeşlerimiz üzülmesin, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi evi olmayan hiç kimse kalmayana kadar bu projeler, üretimler devam edecek” ifadelerini kullandı.

TOKİ BAŞKANI: 1.633 ŞANTİYEDE 430 BİN KONUTUN İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Bugüne kadar 81 ilde inşa edilen sosyal konut sayısının 1 milyon 757 bine ulaştığına dikkat çeken TOKİ Başkanı Levent Sungur ise “Ülke genelinde 1.633 şantiyede, 430 bin konut ve sosyal donatının inşaatı devam etmekte; yüz binlerce konutun proje ve tasarım çalışmaları sürdürülmektedir. Sosyal konuttan eğitim yapılarına, millet bahçelerinden kültür, sağlık ve spor tesislerine kadar birçok eseri Kocaeli’mize kazandırdık. TOKİ olarak, Kocaeli’nde güncel rakamla yaklaşık 84,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 7 bin 624’ü devam eden toplamda 21 bin 380 konut, 219 işyeri, stadyum, 15 cami, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatılar inşa ettik” dedi.

BÜYÜKAKIN: YAPANLA YIKAN, İŞ YAPANLA GÖRÜNTÜ VEREN AYNI OLMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği’ne değindi: Deprem bölgesinde yaptığınız işler ama sadece onlar değil Türkiye'nin dört bir yanında yaptığınız o işler ne anlama geliyor? Ne demektir, nasıl yapılır? Onu iş yapanlar, hayatını iş yapmaya adayanlar çok iyi bilir. Yapanla yıkan, iş yapanla görüntü veren hiçbir zaman aynı olmadı. Milletimiz de bunun takdirini her zaman yaptı.