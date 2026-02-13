'Annemin belediye başkanı Mutlu Işıksu ile müstehcen yazışmasını gördüm! O kız meğer...

SAKARYA’da AK Partili Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile belediye özel kalem müdürü E.S. arasındaki ilişki iddiasında yeni gelişmeler var. E.S’nin kızı Ceyda Saçar, müstehcen yazışmaları gördüğünü öne sürerek CİMER ile TBMM’ye başvurdu. Belediye Başkanı Mutlu Işıksu iddiaları reddedip şantaj suçlamasında bulundu. Ceyda Saçar'ın verdiği dilekçe ise inanılmaz detaylarla dolu. İşte o dilekçede anlattığı yasak ilişki iddiası:

Abone ol

Kamu Başdenetçisi ve eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın Sakarya’da vatandaşlarla yaptığı toplantıda konuşan E.S'nin kızı, 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, annesinin telefonunda belediye başkanıyla yasak ilişkisini belgeleyen yazışmaları gördüğünü öne sürdü. Ceyda Saçar, kamu gücünün aile üzerinde baskı oluşturduğunu iddia ederek, “Önce para teklif ettiler, kabul etmeyince tehdit edildim ve şantajla suçlandım” dedi.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'den Veli Toprak, Ceyda Saçar'ın Mutlu Işıksu ile annesinin ilişkisini Meclis'e şikayet ettiği dilekçeyi yayınladı. Dilekçe baştan sona olay olayın detaylarını anlatıyor. İşte o dilekçede yazanlar:

-Yeni Yüzyıl Üniversitesinde 4. sınıf Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Annem Adapazarı belediyesinde Mutlu Işıksu'nun özel kalemi olarak çalışmaktadır. 2023 Haziran ayında sınavlarımın bitmesi ile yaz tatili için İstanbul'dan Sakarya'ya döndüm. Döndüğümde annemin tavırlarından ve hareketlerinden , gizli gizli telefon konuşması yapmasından şüphelendim ve annemin telefonunu arabada unutması üzerine telefonuna baktım.

Whatsapp uygulamasının arşivlenmiş sohbetler kısmında Mutlu Işıksu ile yazışmalarını gördüm.

-Yazışmalarda "sevgilim seni seviyorum, bugün şuraya gittim özledim" gibi mesajlar vardı.

-Bu yazışmaları gördükten sonra annemle konuştum. Annem bana 'senden saklamak zordu gördüğün için sevindim' dedi ve sarılmaya çalıştı, sonrasında tartıştık. Bana bu ilişkiyi hemen bitireceğini, kimseye söylemememi, kardeşlerimi düşünmem gerektiğini söyledi. Ertesi gün ise gelip 'konuştum bitti bu konuyu kapatalım bir daha böyle bir şey olmayacak" dedi.

ÖPÜCÜK FOTOĞRAFINI BULDUM

-Bir sonraki yaz tekrar Sakarya'ya döndüğümde tekrar hareketlerinden şüphelendim. Ağustos başında İzmir'e gittik. Burada da annemin şüpheli davranışlarını gördüm ve telefonunu alıp baktığımda galerisinde kendisinin öpücük atarken çekilmiş fotoğrafı vardı. Bana "babana atacaktım" dedi. Sonrasında son silinenlere baktığımda bir ekran görüntüsü gördüm. Bu yazışmanın ekran görüntüsüydü.

-Ekran görüntüsünü gördüğüm gece annemin telefonuna gece 02.50 sıralarında whatsapp üçerinden Mutlu Işıksu'dan tek gösterimlik fotoğraf geldi. Fotoğraf Mutlu Işıksu'nun yurt dışında çekildiği kendi fotoğrafıydı.

-Annemin telefonunda çekilmiş olan ekran görüntüsü ve Mutlu Işıksu'nun anneme atmış olduğu fotoğrafın görüntüleri bende bulunuyor. Ekran görüntüsündeki yazışmanın Tiktok üzerinden yapıldığını fark ettiğimde annemin tiktok hesabına giriş yaptım, hiçbir mesaj yoktu. Hepsi silinmişti.

TİKTOK'TAN MÜSTEHCEN MESAJLAR

-Verilerin geri yüklenebildiğini öğrendiğimde verileri 12 Ağustos tarihinde talep ettim. Veriler geri yüklendiğinde mesajları gördüm.

- Yaklaşık 6 aylık yazışma ve yazışmanın içeriği çoğunlukla müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır.

-Bu görüşmeleri görmem üzerine anneme babama herşeyi söyleyeceğim dediğimde 'hayatın biter mahvolursun baban anneni öldürür sende kardeşlerinle başbaşa kalırsın. Mutlu akıllı o kendini kurtarır, bende yurt dışına abimin yanına giderim, sen baban ve kardeşlerin rezil olursunuz" böyle bir şey olmaz diyerek annem ve teyzelerim beni sürekli tehdit ettiler, psikolojik baskı uyguladılar.

Teyzemin oğlu belediyede işe girdi

-Teyzelerim olayı en başından beri biliyor ve annemin Mutlu Işıksu ile geceleri buluşmasına yardım ediyormuş. Bu süreçte teyzemin oğlu da belediyede işe alınmıştı.

-Bu baskılardan dolayı ve mesajların içeriğinin çok kötü olmasından dolayı kimseye bir şey söylemedim.

-2025 yazında Çağlayan İstanbul adliyesinde staj programına katıldım. Staj programı için İstanbul'a döneceğim gün babam bana annemden boşanacağını, hareketlerinden şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine yalnız kaldığımda anneme "Babam senden boşanacakmış, boşanırken de mahkemeden telefon kayıtlarını talep edecekmiş" dedi.

HEM CİMER'E HEM TBMM'YE ŞİKAYET ETTİ

Ceyda Saçar’ın daha önce iddiaları TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve CİMER’e de ilettiği öğrenildi.İddiaların aile içinde ortaya çıkmasının ardından E.S'nin eşi Hakan Saçar’ın boşanma davası açtığı ve Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında 20 milyon liralık tazminat talebinde bulunduğu bildirildi.