Aralık ayı cari işlemler hesabı beklentilerin üzerinde açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı geçen yılın aralık ayında 7 milyar 253 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 691 milyon dolarlık açık verdi. AA Finans'ın "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini öngörmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2025'te cari işlemler hesabında 7 milyar 253 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 691 milyon dolarlık açık verildi.

Yıllıklandırılmış verilere göre, aralık ayında cari açık yaklaşık 25,2 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 69,7 milyar dolarlık açık oluştu.

Aynı dönemde hizmetler dengesinde 63,5 milyar dolar fazla oluşurken birincil ve ikincil gelir dengeleri sırasıyla 18,5 milyar dolar ve 528 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler söz konusu dönemde 2 milyar 651 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 674 milyon dolar ve 2 milyar 533 milyon dolar oldu.

