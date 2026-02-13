BIST 14.158
Süt ve süt ürünlerine de ramazanda zam yok

Ramazan öncesi İstanbul'daki zincir marketlerde kuşbaşı ile kıyma fiyatının sabitlenmesinin ardından şimdi de süt ve süt ürünlerinde aynı uygulamaya gidildi.

Çarşıda bir kilo ezine peynir 350 lirayken bir kilo tereyağı ise 500 liraya satışı devam edecek.

Süt ürünlerinin yanı sıra kahvaltılık ürünlerde de fiyatlar sabitlenirken fiyatlar hesaplandığında 890 liraya 4 kişilik bir aile 3 gün sahur kahvaltısı yapabilecek.

RAMAZAN KOLİLERİ HAZIR

 Toptancılar çarşısında ramazan kolileri de hazır.

 Süper koli 900 lira satılırken mega koli ise bin 300 liradan raflarda yerini aldı.

 İstanbul'da marketlerde de ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi. Böylece kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı eti 399 liradan tüketiciye sunulacak. Ramazan ayına sayılı günler kala Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesinin satış fiyatı da belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu.

