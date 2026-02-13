BIST 14.230
Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları ulaşımı vurdu! 186 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor...

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 186 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte kar ve tipi nedeniyle 171 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

