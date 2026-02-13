Ankara-Atina arasında tespih diplomasisi! O anlar Yunanistan'da gündem oldu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Ankara temaslarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile gerçekleştirdiği tespih sohbeti, Yunan medyasında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçen yıl sürekli ertelediği Ankara ziyaretini önceki gün gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesinde iki ülke arasında ortak bildirinin yanı sıra altı anlaşma imzalandı. Erdoğan, Miçotakis ve heyetini akşam yemeğinde de ağırladı. Yemeğin konukları arasında Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edilen Fener Rum Patriği Bartholomeos da vardı.

TESPİH SOHBETİ

Miçotakis’in ziyareti Yunanistan basınında geniş yankı buldu. Yemeğe Bartholomeos’un da davet edilmesi Yunan medyası tarafından ilgi gördü. Yunan medyasında en çok konuşulan detaylardan biri ise Erdoğan, Miçotakis ve Bartholomeos’un “tespih sohbeti” oldu.

Proto Thema’nın haberinde; Miçotakis’in Bartholomeos’a kehribar rengi tespihini, Patrik’in de altın boncuklu kendi tespihini gösterdiği ifade edildi. Newsit de Miçotakis’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fener Rum Patriği’ne tespihini gösterdiğini ve iki ülkedeki el sanatları geleneği üzerine sohbet edildiğini aktardı.

PATRİK’E HEDİYE SÖZÜ

Edinilen bilgiye göre Miçotakis ile Bartholomeos’un ellerindeki tespihleri göstererek yaptıkları sohbet Erdoğan’ın ilgisini çekti. Erdoğan’ın “Ne konuşuyorsunuz?” sözleri üzerine Miçotakis’in “Sizin hediye ettiğiniz tespihi konuşuyorduk” dediği aktarıldı. Bunun üzerine Bartholomeos araya girerek, “Tespihi çok beğendim. Mart ayında Külliye’deki iftara geldiğimde, ben de bir tane istiyorum” diye konuştu. Erdoğan da, Bartholomeos’a aynı tespihten hediye edeceği sözünü verdi.

MANOS LOİZOS BESTELERİ

Yunan basının aktardığına göre; Erdoğan ve Miçotakis yemekte yan yana otururken, bakanlar da kendi muhataplarıyla bir araya geldi. Erdoğan’ın davet ettiği orkestra, Türk eserlerinin yanı sıra Yunan besteci Manos Loizos’un şarkılarını da seslendirdi. Manos Loizos’un besteleri arasında Haris Alexiou’nun seslendirdiği “Ola Se Thymizoun” (Her Şey Bana Seni Hatırlatıyor) şarkısı da yer alıyor. Bu beste, Yeni Türkü tarafından “Olmasa Mektubun” şarkısıyla Türkçeye aktarılmıştı.

EGE BULUŞMASINDA EGE OTLARI VARDI

Menüde köri soslu enginar, çiğ köfte, tulum peyniri, imam bayıldı, kestaneli lahana dolması, tereyağlı piruhi, keş peyniri, ceviz ve Ege otları, semizotlu bahçe salatası, safranlı pilav ve ızgara kuşkonmaz eşliğinde dana kaburga ile acıbadem ve ananaslı parfe yer aldı.

Yeni istikrarsızlık alanlarına yer yok

Ziyaret ile ilgili To Vima gazetesinde yayımlanan analizde şu ifadeler yer aldı: “Akışkan ve kırılgan bir jeopolitik ortamda Doğu Akdeniz ile Orta Doğu’nun kesişim noktasında yeni istikrarsızlık alanlarına yer olmadığı mesajı verildi. Erdoğan ile Miçotakis, mevcut koşullar altında açık iletişim kanallarının korunması ve diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.”

YUNAN BASININDA HAVA OLUMLU

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türkiye ziyareti, Yunan basınında genel olarak olumlu karşılandı.

■ Kathimerini gazetesi “Yunan-Türk ilişkileri: ‘Miçotakis yok’ sözünden ‘Ege’de sakin sular dönemine” başlığını kullanırken, ilişkilerin son dönemde gelişmesine atıf yapıldı.

■ Ta Nea gazetesi “Yunanistan Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı, farklılıkların sürdüğünü vurgulamakla birlikte gerilimin yatıştırılması konusunda ortak uzlaşıya vardı” ifadelerini kullandı. Görüşmede “iş birliğinin güçlendirilmesi ve anlaşmazlıkların uluslararası hukuk temelinde çözümü perspektifinin benimsendiği” ifade edildi.

■ Skai internet sitesi “Miçotakis ve Erdoğan’ın açıklamalarındaki tonun, olumlu bir atmosfer ve iyi niyet mesajı verme isteğini pekiştirdiğini ancak tarafların buluşması için daha alınacak uzun bir yol olduğunun açık biçimde ortaya konulduğunu” ifade etti.

■ Proto Thema ise “Her türlü tehdidi ortadan kaldırmanın zamanı geldi” başlıklı haberinde “İki lider arasında görüşmenin olumlu atmosferde ve tam bir buçuk saat sürdüğü aktarıldı. Liderler iş birliği ve umut mesajı verdi” dedi.

■ Güney Kıbrıs’tan Politis gazetesi Erdoğan ile Miçotakis’in iki ülke ilişkilerindeki “sakin suların” desteklenmesini sürdürme konusundaki niyetlerini teyit ettiklerini yazdı.