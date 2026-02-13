BIST 14.180
DOLAR 43,74
EURO 51,86
ALTIN 6.972,98
HABER /  GÜNCEL

Bahis oyunlarına yeni düzenleme geldi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Bahis oyunlarına yeni düzenleme geldi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bahis oyunlarına ilişkin pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetlerde 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımamasına vurgu yapıldı.

Abone ol

Spor musabakalarına dayalı bahis oyunlarıyla ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte, 18 yaş altındakileri bahis oynamaya teşvik edecek reklam ve tanıtımlar konusunda düzenlemeye gidildi.

BAHİS OYUNLARI DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE

Bahis oyunlarına dair 13 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan ilanda şu ifadelere yer verildi;

"Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Şubat 2026 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 33167

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:

MADDE 1- 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetler 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımaması, toplumun değerlerini zedelememesi ve sporla ilgili mecralarla sınırlı olması şartı ile yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemek, güvenli bir oyun alanı sunmak ve kamusal faydayı arttırmak amacıyla Teşkilat tarafından sanal ortam bayilerine yaptırılabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür."

ÖNCEKİ HABERLER
12 ilde büyük operasyon, onlarca gözaltı var! Tam 438 milyon TL...
12 ilde büyük operasyon, onlarca gözaltı var! Tam 438 milyon TL...
Remziye'nin ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebi
Remziye'nin ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebi
ABD, Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha yolluyor
ABD, Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha yolluyor
Yavuz Ağıralioğlu'ndan ittifak açıklaması
Yavuz Ağıralioğlu'ndan ittifak açıklaması
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir
OYAK Çimento “Renkli Yakalar” ile geleceği güzelleştiriyor
OYAK Çimento “Renkli Yakalar” ile geleceği güzelleştiriyor
TPAO, bp ile petrol ve doğal gaz alanında stratejik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı
TPAO, bp ile petrol ve doğal gaz alanında stratejik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı
Vincenzo Montella: Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız
Vincenzo Montella: Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız
Yediği pastadan hayatını kaybetmişti! Sebebi belli oldu
Yediği pastadan hayatını kaybetmişti! Sebebi belli oldu
Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı
Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı
Bahis soruşturması'nda 510 isim PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturması'nda 510 isim PFDK'ye sevk edildi
Antalya'da sağanak: Evler ve bahçeler su altına kaldı
Antalya'da sağanak: Evler ve bahçeler su altına kaldı