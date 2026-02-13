BIST 14.180
Yavuz Ağıralioğlu'ndan ittifak açıklaması

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ittifak tartışmalarına ilişkin "Anahtar Parti bu süreçte hiçbir yapının gölgesine sığınmadan; tamamen müstakil, tamamen bağımsız ve yalnızca milletinden aldığı güçle yoluna devam edecektir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen 'ittifak' tartışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Dün parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Davutoğlu, geniş bir ittifakın gerekliliğine işaret ederek "Hepimizin küçük hesapları bırakması lazım. Saadet Partisi'nin, DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti'nin ayrı ayrı bir şeyler yapması dünyadaki gelişmeleri ne kadar değiştirir, Türkiye'yi ne kadar tahkim eder? Bizim bu konuda şimdiye gösterdiğimiz çabayı herkes biliyor. Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri tamamlanır. TTürkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var" demişti.

"Bugün Türkiye’nin en büyük siyasi gücü, sesi henüz temsil edilmemiş bu sessiz çoğunluktur"

Ağıralioğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Medyaya yansıyan ittifak tartışmalarına binaen ifade ediyorum: Bu kadar acı ve yükün milletimizin omuzlarına bindiği bir dönemde, böylesine büyük sorunlarla mücadele edilirken, bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz. Bizim ittifakımız; anketlerde “kararsızlar” başlığı altında toplanan, aslında kararsızlığı bir tercih değil, bir itiraz olan; memnuniyetsizliği bir zayıflık değil, bir uyanış olan büyük milletimizledir. Bugün Türkiye’nin en büyük siyasi gücü, sesi henüz temsil edilmemiş bu sessiz çoğunluktur. Anahtar Parti bu süreçte hiçbir yapının gölgesine sığınmadan; tamamen müstakil, tamamen bağımsız ve yalnızca milletinden aldığı güçle yoluna devam edecektir."

