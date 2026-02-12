BIST 14.180
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Erdoğan ve Vucic’in ikili ve heyetler arası görüşmelere geçtiği, görüşmeler sonrası iki ülke arasında varılan anlaşmalar için imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ile Vucic, törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında varılan anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek.

Daha sonra Erdoğan ve Vucic, ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

