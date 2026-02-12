Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Eğer anlaşmaz sağlanmazsa, şok yaşayacaklar

Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile anlaşma yapmamız gerekiyor. Sanırım önümüzdeki ay olabilir. Eğer anlaşmaz sağlanmazsa, şok yaşayacaklar" dedi.

ABD ile İran arasında yüksek tansiyon devam ederken, karşılıklı açıklamalar da devam ediyor.

İki ülke heyetleri arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen müzakerelerden sonuç alınamadı.

İki ülke arasındaki temasların devam edeceği belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

"ANLAŞMA SAĞLANMAZSA ŞOK YAŞAYACAKLAR"

Beyaz Saray'da basın açıklaması yapan Trump, İran ile anlaşma yapılıp yapılmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

İran ile anlaşma yapmamız gerekiyor. İran'la anlaşmaz sağlanmazsa, şok yaşayacaklar ve zor durumla karşı karşıya kalacaklar.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY OLABİLİR"

Gazetecilerin sorusu üzerine anlaşma için bir ay sonrasını işaret eden Trump "Sanırım önümüzdeki ay anlaşma sağlanabilir" dedi.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLDA

Öte yandan ABD basınında Trump'ın görüşmeler başarısız olursa İran'ın vurmak için ikinci uçak gemisini yollayacağı da iddiası yer almıştı.