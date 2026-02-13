OYAK Çimento “Renkli Yakalar” ile geleceği güzelleştiriyor

OYAK Çimento çalışanlarının gönüllülük hareketi “Renkli Yakalar”, Ünye İnönü İlkokulu’nun bahçesini modern bir spor alanına dönüştürdü.

Türkiye çimento sektörünün lideri OYAK Çimento, hayata geçirdiği “Renkli Yakalar” projesiyle toplumsal fayda sağlamaya devam ediyor.

OYAK Çimento tarafından uygulanan proje kapsamında; şirket katkısının yanı sıra OYAK Çimento çalışanlarından oluşan gönüllü ekiplerle, Ünye İnönü İlkokulu’nun bahçesini yeni spor ekipmanları ve zemin düzenlemeleriyle baştan aşağı yenilenerek öğrencilere modern bir spor alanı armağan edildi.

Renkli Yakalar projesi; OYAK Çimento’nun faaliyette bulunduğu lokasyonlarda eğitimden çevreye, spordan sosyal dayanışmaya kadar pek çok farklı alanda toplumsal gelişimi destekleyen faaliyetlerini kapsıyor.

“Liderliği sadece rakamlarla ölçmüyoruz ”

Okuldaki açılış töreninde konuşan OYAK Çimento Ünye Fabrika Direktörü Özhan İnceoğlu, liderliği sadece üretim rakamlarıyla değil, topluma sağladıkları katkıyla ölçtüklerini ifade ederek şunları dile getirdi: “TCC Group Holdings çatısı altında küresel bir ailenin parçasıyız ancak kalbimiz her zaman fabrikalarımızın bulunduğu bölgelerdeki komşularımızla birlikte atıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim vizyonundan ilham alarak, evlatlarımıza sporun disiplinini ve takım ruhunu kazandıracak bir alan hediye etmek istedik. Gönüllü ‘Renkli Yakalar’ ekibimize bu içten dokunuşları için teşekkür ediyorum.”

Projeye dair bir mesaj paylaşan OYAK Çimento Ülke CEO’su Murat Sela, sosyal sorumluluğun şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı: “OYAK Çimento olarak ‘Globalde Lokal Oyuncu’ olma vizyonumuz, sadece ticari bir strateji değil; içinde yaşadığımız topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı da kapsayan bir duruştur. Çalışanlarımızın kendi istekleriyle bir araya gelerek oluşturduğu ‘Renkli Yakalar’ gönüllülük hareketi, bu vizyonun en değerli meyvesidir. Çocuklarımızın geleceğine katkı sunmaya, bölgemize değer katmaya devam edeceğiz.”