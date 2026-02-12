BIST 14.180
DOLAR 43,65
EURO 51,91
ALTIN 6.928,97
HABER /  SPOR

Bahis soruşturması'nda 510 isim PFDK'ye sevk edildi

Bahis soruşturması'nda 510 isim PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan ve bahis oynadığı tespit edilen 510 kişiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Sevk edilen isimler arasında Galatasaray kulüp doktoru Abdullah Yener İnce ve  Fenerbahçe tercümanı Saruhan Karaman da sevk edilen isimler arasında yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da sağanak: Evler ve bahçeler su altına kaldı
Antalya'da sağanak: Evler ve bahçeler su altına kaldı
Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı 31 sayı farkla devirdi
Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı 31 sayı farkla devirdi
Akın Gürlek, 'Ali Mahir Başarır ile tokalaştınız mı?' sorusunu böyle yanıtladı
Akın Gürlek, 'Ali Mahir Başarır ile tokalaştınız mı?' sorusunu böyle yanıtladı
Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Eğer anlaşmaz sağlanmazsa, şok yaşayacaklar
Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Eğer anlaşmaz sağlanmazsa, şok yaşayacaklar
Almanya'da "hastalık izni" ve "yarı zamanlı çalışma" tartışmaları
Almanya'da "hastalık izni" ve "yarı zamanlı çalışma" tartışmaları
Casperlar soruşturmasında diplomatik plakalı kaçış iddiası
Casperlar soruşturmasında diplomatik plakalı kaçış iddiası
Bakan Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü
Bakan Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Taksilerde yeni indi-bin tarife ücreti belli oldu
Taksilerde yeni indi-bin tarife ücreti belli oldu
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Lufthansa'da grev nedeniyle 800 uçuş iptal edildi, 100 bin yolcu mağdur oldu
Lufthansa'da grev nedeniyle 800 uçuş iptal edildi, 100 bin yolcu mağdur oldu