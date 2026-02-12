BIST 14.180
Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı 31 sayı farkla devirdi

Anadolu Efes, EuroLeague'in 28. haftasında konuk ettiği Virtus Bologna'yı 91-60 yendi.

EuroLeague'in 28. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırladı.

Anadolu Efes, mücadeleyi 91-60'lık skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 3'ü üst üste olmak üzere 9. galibiyetini alan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Kızılyıldız deplasmanına gidecek.

16. mağlubiyetini yaşayan Virtus Bologna ise Barcelona ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES: 91 - VIRTUS BOLOGNA: 60

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Christian Theis (Almanya)

Anadolu Efes: Loyd 4, Weiler-Babb 3, Dozier 10, Poirier 6, Ercan Osmani 13, Şehmus Hazer 10, Lee 18, Cordinier 1, Swider 22, Jones 4

Virtus Bologna: Vildoza 6, Edwards 8, Jallow 8, Niang 2, Diouf 7, Smailagic 12, Alston Jr, Hackett, Morgan 12, Diarra 1, Akele 2, Ferrari 2

