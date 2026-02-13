BIST 14.180
Vincenzo Montella: Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız

Vincenzo Montella: Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız, onlara karşı oynamak önemli" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda rakiplerin belli olmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İLGİNÇ BİR GRUP"

Montella, grubun zorluk derecesine dikkat çekerek, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız, onlara karşı oynamak önemli. Bu seviyede olmamız bizler için önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

