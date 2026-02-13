TPAO, bp ile petrol ve doğal gaz alanında stratejik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye'nin milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile İngiliz enerji devi bp, petrol ve doğal gaz alanında stratejik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya ilişkin imzalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakatinde, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile bp Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz İş Geliştirme Başkanı Andrew McAuslan tarafından, İstanbul'da düzenlenen törende atıldı.

Mutabakat zaptı, petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesi, arama potansiyeli bulunan alanların değerlendirilmesi ile petrol ihracat kapasitesi ve doğal gaz taşıma altyapısı konularında, uluslararası ve bölgesel düzeyde işbirliği yapılmasına yönelik çerçeve ortaya koyuyor.

Bakan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, 2028'de yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket haline gelecek TPAO'nun üretimini 1 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İmzalanan mutabakat zaptıyla TPAO ile bp arasındaki önceki işbirliklerini farklı sahalara ve ülkelere götürmek istediklerini kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Burada en temel, öncelikli projemiz Irak'ta işbirliği. Özellikle, başta Kerkük sahaları olmak üzere Irak'ta işbirliğine bakıyoruz. Yine ortak konularımızdan biri Libya. Libya'da işbirliğini düşünüyoruz. Orta Asya'da Kazakistan ve Azerbaycan'da farklı projeler noktasında da bu işbirliklerini değerlendireceğiz. İnanıyorum ki bu yıl içerisinde bunlarla ilgili somut gelişmeleri kamuoyumuzla paylaşırız."

Gelecek hafta yeni bir anlaşmanın daha imzalanması bekleniyor

Bayraktar, gelecek hafta bir anlaşma daha imzalayacakları bilgisini paylaşarak, "Diğeri daha farklı bir anlaşma, daha somut ve net, yeri ve ülkesi belli bir ortaklık yapacağız. Onu da önümüzdeki hafta imzalamayı planlıyoruz." dedi.

TPAO'nun dün Libya'da düzenlenen ihalede biri denizde biri de karada olmak üzere iki blokta ruhsat alma hakkı kazandığını da anımsatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Libya yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez böyle bir uluslararası ihaleye çıktı. İki blokta teklif vermiştik, o iki blokta da bu ruhsatı almaya hak kazandık. Bu sefer İspanyol ortağımız Repsol ile birlikte doğal gaz ve petrol arayacağız. Türkiye Petrolleri, bu sahalarda hem karada hem denizde yüzde 40 ortak olacak. Denizdeki sahada ortaklarımızdan biri de Macar MOL şirketi. Onlarla da önemli bir stratejik işbirliğimiz var. Dışarıda büyüme stratejimizin gereği olarak adımları ilerletiyoruz. Bu hedefi, önümüzdeki süreçte daha güçlü şekilde geliştireceğimiz projelerle yakalayacağız."

Uluslararası anlaşmalar

TPAO, geçen ay ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited ile petrol ve doğal gaz sektöründe Karadeniz ve Akdeniz'de yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak belirlenecek diğer uluslararası potansiyel sahaları kapsayan mutabakat zaptı imzalamıştı.

Şirket, geçen hafta da Chevron ile Türkiye'de ve uluslararası ölçekte potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında ortak arama ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi öngören mutabakat zaptına imza atmıştı.