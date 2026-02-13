BIST 14.158
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı bu açıklamayı yaptı

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı bu açıklamayı yaptı

Komedyen Hasan Can Kaya, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kapsamında gözaltına alınmış ve uyuşturucu testi vermişti. Hayatında sigara dahi kullanmadığını söyleyen Kaya'nın test sonucu negatif çıktı. Hasan Can Kaya uyuşturucu test sonucu çıkınca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da eş zamanlı düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan komedyen Hasan Can Kaya, adli kontrol sürecinin ardından serbest bırakılmıştı. Hasan Can Kaya'nın yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

BEN DEMİŞTİM...
Hasan Can Kaya test sonuçları temiz çıkınca sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve 'maddeyle en ufak bir işim, alakam, kullanımım olmamıştır" dedi. Hasan Can Kaya'nın 'temize çıkma' açıklaması şöyle:

-O gün demiştim bugün de diyorum: hayatımda yasaklı herhangi bir maddeyle en ufak bir işim, alakam, kullanımım olmamıştır.
-Asılsız bir ihbar sonrasında alınan testin sonuçlarının da ‘negatif çıktığını’ şeffaflıkla hepinizle paylaşmak isterim.
-Haklılığımdan bir an bile şüphe etmeyen, destek ve sevgi mesajlarını benimle paylaşan tüm dostlarıma, izleyicilerime ve takipçilerime teşekkür ederim. Sizlerden aldığım güçle, mizah ve iyilik yapmaya, Dünya’ya ve ülkemize faydalı olmaya devam edeceğiz

hasan can kaya uyuşturucu test sonucu açıklama

"SİGARA BİLE KULLANMADIM" 

hasan can kayaSerbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hasan Can Kaya, sigara dahi içmediğini vurgulayıp şunları söylemişti:

-Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum.”

