BIST 14.171
DOLAR 43,74
EURO 51,86
ALTIN 6.995,31
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek, 2026 yılı Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Piyasa fiyatlarının neredeyse yarı fiyatına satışa sunulacak olan Ramazan pidesi, bu yıl da sofraların vazgeçilmezi olacak. İstanbul Halk Ekmek, 350 gramlık susamlı pideyi 22,5 TL’den satışa sunacak.

Abone ol

19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan on bir ayın sultanı Ramazan öncesinde, İstanbulluları sevindiren haber İstanbul Halk Ekmek’ten geldi. Yüksek gıda enflasyonu karşısında vatandaşın temel gıda maddelerine erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen İHE, geleneksel Ramazan pidesi fiyatını piyasa ortalamasının oldukça altında belirledi.

PİYASA FİYATININ YARISINA "HALK PİDESİ"

Bu yıl fırınlarda 350 gramlık pidelerin 35 TL ile 45 TL arasındaki fiyatlarla tezgaha çıkması beklenirken, İHE sosyal belediyecilik anlayışı gereği susamlı pide fiyatını 22,5 TL olarak sabitledi. İHE’nin bu fiyat politikası, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir bütçe desteği anlamını taşıyor.

39 İLÇEDE GÜNLÜK ÜRETİM VE YAYGIN DAĞITIM

İstanbullular, susamlı ve geleneksel yöntemlerle üretilen pidelere şehrin her noktasından ulaşabilecek.

İstanbul’un 39 ilçesine yayılmış olan toplam 698 Halk Ekmek büfesinde satış yapılacak.

Pideler, modern tesislerde hijyen standartlarına uygun olarak günlük üretilip her sabah taze şekilde büfelere ulaştırılacak.

İHE büfeleri, Ramazan ayı boyunca artan talebe cevap verecek şekilde tam kapasiteyle çalışacak.

BİR RAMAZAN GELENEĞİ: ÜCRETSİZ İMSAKİYE

Halk Ekmek, sadece ekonomik fiyatlarıyla değil, kültürel gelenekleriyle de vatandaşın yanında yer alıyor. Ramazan ayının sembollerinden biri olan imsakiyeler, bu yıl da tüm Halk Ekmek büfelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu iki il kritik uyarı geçti! Yarın öğlene kadar devam edecek
Bu iki il kritik uyarı geçti! Yarın öğlene kadar devam edecek
Pakistan ve Türkiye arasında tarım ve hayvancılık alanında 2 mutabakat zaptı imzalandı
Pakistan ve Türkiye arasında tarım ve hayvancılık alanında 2 mutabakat zaptı imzalandı
Hamaney'in danışmanından ABD-İran görüşmelerine dair açıklama
Hamaney'in danışmanından ABD-İran görüşmelerine dair açıklama
Topkapı Sarayı'nın önemli figürüydü Gazanfer Ağa adına şiirler gün yüzüne çıkarıldı
Topkapı Sarayı'nın önemli figürüydü Gazanfer Ağa adına şiirler gün yüzüne çıkarıldı
Evlilik planı yapanlar dikkat: Bu tarihten itibaren İstanbul'da düğün yapılamayacak
Evlilik planı yapanlar dikkat: Bu tarihten itibaren İstanbul'da düğün yapılamayacak
Türk Telekom'un "Dijitalde Hayat Kolay" projesinde 50 bin kadına destek sağlandı
Türk Telekom'un "Dijitalde Hayat Kolay" projesinde 50 bin kadına destek sağlandı
Aman dikkat! 2 gün kaldı bütün kredi kartı limitleri değişiyor!
Aman dikkat! 2 gün kaldı bütün kredi kartı limitleri değişiyor!
Uzman isim anlattı! İleri evre kalp yetmezliğine yapay kalp çözümü
Uzman isim anlattı! İleri evre kalp yetmezliğine yapay kalp çözümü
Goldman Sachs: TCMB vites küçültebilir
Goldman Sachs: TCMB vites küçültebilir
Süt ve süt ürünlerine de ramazanda zam yok
Süt ve süt ürünlerine de ramazanda zam yok
Epstein'den lüks el çantaları ve kürk montlar almış! Goldman Sachs'ın avukatı...
Epstein'den lüks el çantaları ve kürk montlar almış! Goldman Sachs'ın avukatı...
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran harekete geçti bugün açıklıyor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran harekete geçti bugün açıklıyor